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律師爸看戴資穎比賽 兒天真問「為什麼外送員可以參加奧運？」
世界球后戴資穎昨（24日）對戰瑞士世界排名46的賈奎特（Sabrina Jaquet），戴資穎花不到半小時便以21：11、21：13輕鬆拿下東京奧運首勝，守在電視機前的球迷紛紛拍手叫好。一名律師的兒子在看完轉播球賽後，竟天真發問「為什麼那個uber eats可以參加奧運比賽？」，童言童語令爸爸哭笑不得。
律師林智群經常在個人FB粉專「林智群律師（klaw）」分析時事、分享日常趣聞，他昨發文分享家庭趣事，他在文中說明自己與小孩一同觀看東京奧運轉播，當時正好是戴資穎比賽的畫面，沒想到在一旁的兒子看了幾球後，竟發問「為什麼那個uber eats可以參加奧運比賽，爸爸為什麼沒去比？」
原來是戴資穎前陣子合作拍攝的外送平台廣吿，太令兒子印象深刻，導致兒子以為羽球好手戴資穎是一名外送員。面對兒子天真的童言童語，林智群一時之間不知如何回應，只好發問求救「該怎麼回答比較好？」他也開玩笑說「我們隨便派一個外送員去比賽，是不是太瞧不起其他國家了呢？」
貼文一出引起熱議，網友紛紛幽默回應，「我家小孩認得戴資穎，所以她問廣告裡旁邊那個男的為什麼沒參加奧運」、「因為她是去外送的，羽球只是順便打一下而已！你看她打25分鐘就打完了⋯」、「全家也有參加唷」、「因為人家的蚵仔麵線不加香菜」、「今晚，我想來面羽球奧運獎牌」。
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