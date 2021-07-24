他炫耀送餐到「陶朱隱園」...網好奇小費收多少？ 同行曝明細超震驚

「陶朱隱園」是位於北市信義區的超高級豪宅，其外觀似螺旋直攀而上，不僅樣貌奇特，更曾傳每坪600萬至800萬不等，但均未獲證實。近日，就有一名外送員拍下陶朱隱園的照片，PO網炫耀「送餐送到這裡了」，引起網友好奇「收了多少小費？」

原PO在臉書社團「UberEats/FoodPanda外送員討論區」貼出陶朱隱園的照片，並激動地說「今天送到台灣最貴社區！」文章曝光後引起熱議，最令人好奇的便是「小費給多少？」，更有人直呼「顧客會說『幫我送上樓，車子直接騎到B2坐車梯上來』這樣嗎？」、「小費就轉個6000K」。

許多曾送餐到該地的外送員紛紛跳出來分享經驗，其中有人貼出一張價格261元的手搖飲料配送資訊，訂單內容寫著「陶朱隱園，大門口，有警衛，請打電話」，但有其他外送員就透露「目前沒成交過，送過去只有保全叫餐」。