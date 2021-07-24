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東奧開幕！引網憶「4年前世大運」開閉幕式：真的雞皮疙瘩
東京奧運開幕典禮23日晚間登場，中華代表團排在第104順位進場，由盧彥勳、郭婞淳共同執掌大旗。而這樣的畫面，也讓不少人想起2017年舉辦的世大運，對此，便有一名網友發文直言「原來台灣辦國際運動會可以這麼強大！」
原PO在PTT以「想起台北世大運的開幕式」為題分享，這次東奧開幕，讓自己懷念起三年前，台北世大運在開幕式由鋒哥點燃聖火的場面，以及經典的廟會陣頭閉幕式，讓他不禁覺得「原來台灣辦國際運動會可以這麼強大！」便分別貼上開、閉幕式的片段影片。
此文一出，便有不少網友紛紛稱讚當初的世大運真的辦的不錯，「世大運的聖火點燃創意度絕對是世界級」、「這兩段真的好看」、「我也想到世大運的表演XD 超美的～」、「每看一次鋒哥聖火，就是覺得猛」、「閉幕式送神超讚，大概是近幾年最經典」、「鋒哥把球打出去點聖火真的比較有創意」、「實話說台北世大運真的辦得很好」。
但也有不少網友認為，這次東京奧運因受疫情影響，導致許多表演活動都有更動「如果不是因為武肺，應該不至於到這樣」、「可惜因為疫情，不然應該可以很盛大」、「那是因為疫情，不能大張慶祝」、「在疫情的氣氛不能放開手腳來表現」、「疫情真的沒辦法」。
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