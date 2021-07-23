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老饕曝「咖啡隱藏神搭配」 網友：怎麼那麼會

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友詢問超商飲料創意喝法，意外釣出老饕經驗分享。示意圖/Ingimage
有網友詢問超商飲料創意喝法，意外釣出老饕經驗分享。示意圖/Ingimage

不少人喜歡在一早起來或午後時分喝上一杯咖啡，除了單純的黑咖啡及加了牛奶或奶精的拿鐵之外，許多人更會嘗試創意喝法。近日，有網友分享，自己會將無糖豆漿加進超商購買的濃縮咖啡，升級成為「豆乳拿鐵」，他也好奇詢問大家「有啥隱藏喝法可推薦？」意外出現老饕分享「隱藏神搭配」，讓他直呼「怎麼那麼會！」

原PO在PTT CVS 板發文表示，自己很愛喝「豆乳拿鐵」，但很少有咖啡廳提供牛奶更換豆乳的選項，直到他發現全家便利商店有賣濃縮咖啡，於是後來都會買無糖豆漿，再把濃縮咖啡加進去變成「豆乳拿鐵」，開啟了他「將超商飲品重新搭配組合」之路。

除了無糖豆漿加濃縮咖啡，原PO也分享自己有買過檸檬磚加進烏龍茶，「覺得很讚也不澀」！更推薦抹茶拿鐵加一份濃縮咖啡，可以讓整杯抹茶不死甜，又帶有大人口味，他也好奇詢問大家「還有沒有什麼隱藏喝法可以來推薦看看呢？」

貼文曝光，立刻有許多網友紛紛留言「我之前會買小美冰淇淋跟濃郁咖啡回家淋」、「加豆漿+1，有時候加到奶茶裡（像買到太甜的、喝不完的），變成鴛鴦奶茶」、「汽泡水咖啡，冰塊加濃縮再加汽泡水」、「我推薦巧克力+濃縮跟抹茶拿鐵+濃縮」、「自帶通寧水加濃縮，個人很愛！但要咖啡往通寧水裡面倒，不能反過來」、「自己加綠茶=抹茶咖啡」、「抹茶拿鐵+濃縮超好喝！」

此外，還有內行人分享另類喝法，表示「我曾經拜託小七把我的冰美式只要濃縮+冰塊不要加水，然後加柳丁原汁，就是某咖啡廳的橙香咖啡了。」原PO看到留言後回應「什麼啦怎麼那麼會！從沒想過加柳橙汁！」不少鄉民也紛紛直呼「推文中的橙香咖啡感覺不錯，下次來試看看」、「對柳橙咖啡很有興趣」。

咖啡廳 超商 PTT

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