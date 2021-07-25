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袋裝麵條吃不完怎麼收？原來開袋就錯了 從這剪開輕鬆保存
疫情期間，在家「自煮隔離」的人變多。有時不想太大費周章，起鍋水煮個麵，隨意搭配一些菜肉蛋吃，也是樂得輕鬆。不過市面上販售的那種一束一束整好包裝的麵條，一旦沒有吃完，剩下的該怎麼存放，就是一個問題。
日本媒體「grape」近日就分享，簡單保存這些麵條的方式，就在如何打開包裝。一般人在打開麵條袋時，可能會直覺的從上下兩端剪開或撕開。甚至就在包裝上，也可能會有類似的提示。
其實，如果換個方向，從袋子的正面或背面沿著中線剪破，依然可以將麵條取出。而這麼做的差別在於，萬一麵條沒有吃完，那麼只要拿條橡皮筋，連同包裝一起捆住，就能夠輕鬆保存剩下的麵條了。
如果擔心這樣防護不夠，怕有濕氣、蟲害的問題，可以另外在找密閉盒子放置，或者丟到冰箱，就能夠杜絕這些狀況。
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