上駕訓班「背一堆公式」派不上用場？她曝初次上路慘痛經驗

在台灣，要考汽車駕照的人，會先去上駕訓班，近日一名女網友卻吐露「駕訓班和真實上路差太多」，儘管自己在駕訓班內表現不錯，但第一次上路不僅不會抓車距，小路口也會忘記煞車，連倒車入庫也沒有把握可以停好，她感嘆地說，「台灣駕訓班就好像上學一樣，背了一堆公式，但遇到實際問題的時候卻派不上用場」。

原PO在Dcard發文透露，她是報名一家鄉下的駕訓班，場內只有一條訓練車道，因此不管是倒車入庫或路邊停車，都要等前車做完，後車才能前進，但唯獨S型進出有2個，「每次都會在這關用我驚人的技術、角度的拿捏來超過原本在我前面的那台車，以至於在下一輪我能夠爭取更前面的名次」。

然而，縱使原PO在駕訓班很有手感，一度以為自己是「藤原拓海附身、小小車神」，但去外面開車仍非常緊張，「第一次開車上路時，我非常害怕，怕煞車會太急，而且遇到黃燈會猶豫該不該衝過去，我不會抓車距、小路口忘記煞車，甚至連倒車入庫都沒有把握停好」。

原PO感慨地說，上台灣駕訓班就像上學一樣，背了「一堆口訣規則」，但遇到實際問題卻派不上用場，原PO接著表示，一名德國人考倒車入庫時，左側車頭因為離安全島很近，因此停下來，但台灣場考的倒車只給一次機會，沒修正空間，德國人也很納悶，「為什麼不能修正？現實中誰停車是一次倒車就非停好的」。

原PO也對該名德國人的心得很有感，「我開車到現在沒有一次倒車入庫是先停在前面那台車旁邊，然後右兩圈退後再左兩圈完成的...我希望台灣的駕訓班能夠有更多實際上路的教學」

貼文一出，許多網友紛紛留言，「這就像補習班教你考過證照一樣，後續自己看著辦」、「我考完駕照，一次就過，然後不敢開車上路...」、「上路才是學習的開始⋯⋯上駕訓班考駕照只是為了拿到學習的資格」。但也有網友勸告原PO多練習「開車開的是一種熟悉感，教練給的口訣是帶領你熟悉最快的方式，熟了就不用算幾圈了啦，視覺反應會修正你的距離感還有常開熟悉才抓得住感覺」。