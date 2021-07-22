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半夢半醒誤按手機直播！她下秒臉綠了 網一看：真的躺著賺

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享剛睡醒滑手機的糗事，讓她嚇到直呼「以後睡夢中絕對不要滑手機了」。 圖／ingimage
一名女網友分享剛睡醒滑手機的糗事，讓她嚇到直呼「以後睡夢中絕對不要滑手機了」。 圖／ingimage

現代人的生活幾乎可說是離不開智慧型手機，上網、通話、行動支付都能一機搞定。然而，近日就有一名女網友分享剛睡醒滑手機的糗事，讓她嚇到直呼「以後睡夢中絕對不要滑手機了」，引發熱議。

該名女網友在《Dcard發文表示，自己有時半夜都會突然起來滑一下手機，但通常這時候睡意還是很重，日前她凌晨醒來滑手機時，結果滑著就不小心又睡著了。沒想到再度醒來時，發現自己竟然直播了30幾秒，「還是自己睡覺的樣子，有夠醜！還好那個時間上線的人很少，趕快刪掉直播」，讓原PO大呼「以後睡夢中絕對不要滑手機了」。

文章曝光後，笑翻大批網友，紛紛留言回應「說不定就這樣爆紅」、「還好只有30秒，不是一直直播到妳醒來」、「妳要慶幸只有30秒，應該不到5人看到」、「現在睡覺都有人在看，別人還可能抖內妳」、「聽說有人直接直播自己睡覺還一堆人看，還有人抖內，妳可以試試看，真的躺著賺」。

也有網友分享經驗，「我有次睡夢中買了貼圖」、「我有一次在睡夢中打了110，起床之後查紀錄發現居然通話了快一分鐘」、「我是睡到一半要賣比特幣，結果睡醒卻是買了比特幣」、「我有次不小心睡著，剛好按到美股下單」。

Dcard 直播 手機

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