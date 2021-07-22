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採買一週食材不到千元…男曝「激省秘訣」 網狂求代購

聯合新聞網 / 綜合報導
一位男網友分享採買回來的食材，沒想到全部包含菜、魚、肉竟只花費不到千元。圖／取自《家常菜》
一位男網友分享採買回來的食材，沒想到全部包含菜、魚、肉竟只花費不到千元。圖／取自《家常菜》

三級警戒尚未降級，餐廳不開放內用，不少民眾在家烹煮三餐，其中採買食材更是大有學問。一位男網友分享採買回來的食材，份量相當多足夠吃一星期，沒想到全部包含菜、魚、肉竟只花費不到千元，精打細算程度令人咋舌，引得網友狂求代購

男網友在臉書社團《家常菜》PO文，表示自己採買了一後車廂的菜，「這堆菜有牛有豬還有一大堆。總共870元，1000元有找吃一週」，他也自誇「34歲男生這樣是不是很會買菜」。

原PO貼出購買的食材品項和價格：

牛肉100／豬肉100／排骨50／虱目魚肚70／香腸107／甜豆50／地瓜32／蘿蔔35／青紅椒30／蔥20／小白菜30／莧菜20／絲瓜30／九層塔3／豬血加酸菜25／馬鈴薯20／辣椒5／箭筍60／牛奶貝10

他透露之所以可以買到這麼便宜的原因，「海鮮、肉還有菜，習慣在兩個市場分開買，有些市場不同品項會便宜很多」，另一關鍵是「不要被菜市場老闆影響，只要知道一斤多少，可以用價錢取代斤的單位，跟他說幫我秤多少錢就好」。

原PO還提到他連一根紅蘿蔔都會一直比價，有一些奶奶在路口賣自己種的菜他會刻意去挑種的還不錯的菜，讓他們有生意早點收攤，另外分享菜價是希望大家能夠對菜的末端售價稍微有點概念。

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，「超便宜」、「很厲害的採購高手」、「有夠會買的啦」、「還記價錢，認真！」、「居然還有3塊跟5塊的菜」、「我大概買一半就快一千了...你是帶槍去買吧」、「為什麼我1000塊沒辦法買這麼豐盛，至少要3000元」、「我給你3000元，幫我買3組回來」、「代購費500、1000都可以」。

也有不少網友質疑不可能這麼便宜，原PO則補充解釋，「你是不是住在不可能的城市？批發市場絕對可以」。還有其他人分享便宜買菜的經驗「我會去批發市場買肉類，去零售市場買蔬菜水果，蔬菜通常會有幾攤常參考比較再買的，水果、蔬菜同品質的不同攤位價格有時候差異很大」。

代購 菜價

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