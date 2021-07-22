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她仿效網紅用擦屁布…辦公室屎味滿溢 網哀號：隔著螢幕聞得到

聯合新聞網 / 綜合報導
NanaQ表示，會將買來的小方巾剪成4等份使用。（翻攝自NanaQ頻道）
NanaQ表示，會將買來的小方巾剪成4等份使用。（翻攝自NanaQ頻道）

主張「極簡主義」的網紅NanaQ，曾推薦不用衛生紙等許多環保生活，但仍遭網友挖出舊影片打臉她的「自律極簡生活」根本造假。有一名網友變成苦主表示，他的女同事仿效NanaQ，在上大號後使用擦屁布，沒想到整間辦公室屎味滿溢，也讓他驚訝真的會有人照做。

NanaQ曾在影片中表示，在藥粧店購買小方巾（擦屁布）取代衛生紙，1條僅25元，並剪成4等份，「尿尿直接乾擦」；若上大號時則會用小方巾沾水溼擦，出門時會帶2條更換，當時引來不少討論，認為她變相浪費水去洗布、「矯枉過正」。

就有一名網友在Dcard發文以「NanaQ錯誤示範的影響」為題表示，他在NanaQ影片下方留言看到有人分享經驗，「因為你（妳）的推薦」，他的女同事也帶上擦屁布，「她烙賽擦完還放進包包，打開整個臭氣薰天，直衝腦門，但她說要帶回家才洗。」讓整間辦公室都瀰漫著屎味和腥騷尿味，他也意外「真的有人會去模仿，買布來試擦」。

NanaQ拍影片強調自己已經不用衛生紙了。（翻攝自NanaQ頻道）
NanaQ拍影片強調自己已經不用衛生紙了。（翻攝自NanaQ頻道）

該網友提到，NanaQ的示範萬一被小孩看到而模仿，「被同桌小孩嫌說身上有屎味，我一定會瘋掉。」表示每個人生活方式不同，極簡是不是真的不重要，但「我真的不想因為他（她）聞到我同學的屎味…。」

該篇文引來不少網友討論，認為看完這篇「隔著螢幕還聞的到（味道）」、「她描述的擦屁布，沒有一丁點在使用上是合理的！」、「我都用溼紙巾加衛生紙，乾淨又衛生，擦屁布感覺就很多細菌。」、「她真的敢洗完再用嗎？」

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