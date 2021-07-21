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彩色蝦餅原料是什麼？ 網友驚：好像塑膠片

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享辦桌菜上「彩色蝦餅」的原料，讓不少人驚呼「原來長這樣」。（圖擷自Tik Tok）
網友分享辦桌菜上「彩色蝦餅」的原料，讓不少人驚呼「原來長這樣」。（圖擷自Tik Tok

去吃辦桌的時候，會發現炸物餐點的旁邊都會擺放這種「彩色蝦餅」，搭配菜餚吃，不少人也喜歡拿來當零嘴，但大家真的知道這些蝦餅的材料是什麼？是怎麼做出來的嗎？近日，就有網友上傳自己的烹飪影片，讓「彩色蝦餅」的製作過程曝光，引發網友討論。

一名網友在抖音（Tik Tok）帳號貼文表示「日常炸蝦餅好療癒啊！」從影片中，網友一開始先抓一把彩色的圓形物體丟進油鍋，無論形狀、色彩或是聲音，都讓人聯想到「塑膠片」的感覺，過了幾秒，這些圓形物體開始膨脹，居然變成我們熟悉的蝦餅，而此時的蝦餅也就炸好成型，畫面極為療癒。

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#炸蝦餅 #療癒

♬ 原聲 - 調皮搗蛋鬼

貼文一出，網友紛紛回應「原來是炸蝦餅啊，我還以為你丟整把塑膠片，嚇到」、「一開始還以為是塑膠，嚇死」、「我以為你在炸吉他的Pick」、「長那麼大第一次知道這個蝦餅是這樣來的」、「第一次看到……原來只要10秒」、「以為是做好的擺上去而已」、「看完都不敢吃了啦，怎麼那麼多色素的感覺」。

也有不少網友詢問原PO要去哪裡買材料，「這個剛炸好放進嘴巴會黏住，口感很特別」、「這真的超好吃，是說哪裡買？」、「見到真面目了啦！到底哪裡買啊」、「這個現在已經好少了喔……辦桌超愛吃的」、「哪裡可以買啊，也想要自己炸」；而原PO也回應「去一般食材批發行就買得到」。

辦桌 抖音

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