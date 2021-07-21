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北部文組畢業生月薪36K遭嗆「低收入」 網點關鍵駁斥：你贏了
台北市熱鬧、繁華，相比台灣其他城市生活成本更高，甚至有人認為台北月薪若不到4萬元，就是低收入，一位女網友得知後十分疑惑上網發問，被其他人點出關鍵「已經省一大筆開銷」。
原PO在Dcard論壇上發文表示，她是文組畢業的台北人，畢業後一直都從事行政工作，最近換了新工作，性質相同、月薪36K，卻被前公司同事告知「月薪3萬6在台北算是低收入」，認為以台北環境來說，「4萬以下是低收入，4萬～6萬是中間，6萬以上才算高收入」，讓她很驚訝，好奇事實是否真是如此，並透露自己住家中免房租，但會給家裡5千元孝親費。
文章引起網友討論，雖然有人認為薪水偏低，但原PO住家中省掉「最大一筆開銷」就贏很多人了。「住家裡就贏了」、「整體看不是低收入，但假設需要租房或其他開銷，就會過很像低收入」、「住家裡不用房租已經省一大筆開銷」、「我覺得北漂月收入36才算低，住家裡妳就贏他們不知道多少」、「窮人才在意月收，妳同事沒得靠爸、在台北市無房，月收10萬也一樣是窮人」、「沒有在台北買房子都是低收入戶吧」、「住家裡贏很多啊，我光房租就1萬多了，在台北月薪沒65000以上真的很難活」。
也有人認為行政工作薪資本來就偏低，且查詢人力銀行，雙北兩市公司開出的職缺也多在4萬以下，安慰原PO比上不足、比下有餘，「自己錢夠用就好，一直比比不完」。根據主計總處日前公布的數據來看，今年受疫情影響部分產業平均薪資有下降趨勢，全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬2863元。
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