高雄鹽埕區名店郭家肉粽消失了？真相有洋蔥 網：從小吃到大

經過熟悉的街道，總會忍不住懷念記憶中的味道，這時候總要經過老店，確認店家是否安在，再走進去點一碗美食。然而近日，有名網友在臉書分享自己喜歡的老店易手，引起吃過的民眾討論。

美食部落客捲捲&土豆拿鐵在臉書PO文分享，前幾天經過鹽埕區，發現在當地開業超過一甲子的「郭家肉粽」已經停業，旁邊三角窗卻新開了一間肉粽店，自己非常吃驚。看了新聞才知道，原來從七月起郭家肉粽已悄悄換了名字，老闆想退休卻後繼無人。

原本的店家收了之後改由24歲的大弟子接手經營，店名也已更改，但店內的工作人員仍是熟悉的店員。最後她也在文末滿懷期待地表示「郭家肉粽再見囉！雖然改了地點、改了店名，但希望仍是大家熟悉的味道！」

不少網友在底下留言，懷念起老店的好滋味，也有人認為新店的口味有些不同，「承接為什麼要改名字？老招牌要經營都不容易了！可惜」、「我覺得每個人有每個人喜歡習慣的口味，我在乎的是從就讀高應大開始到現在過了13年的熟悉感覺！」、「端午節買了之後，真心覺得口味餡料，醬料真的差很多！鹽埕的好味道已回不去⋯⋯」、「看到評論我有點放心，原來不是只有我覺得味道變了，真的跟以前吃的差很多」