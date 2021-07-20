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他自創神奇料理讓烤南瓜飄「鮭魚味」 網笑：小當家附身嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有網友分享一道超神奇的南瓜料理，不僅材料單純、手法簡單，吃起來還有「鮭魚的味道」，貼文引起網友熱議。示意圖／ingimage
近日有網友分享一道超神奇的南瓜料理，不僅材料單純、手法簡單，吃起來還有「鮭魚的味道」，貼文引起網友熱議。示意圖／ingimage

疫情期間民眾減少外出，三餐多依賴食物外送平台或是自煮解決，許多人的廚藝也意外進步許多。近日有網友分享一道超神奇的南瓜料理，材料單純、手法簡單外，吃起來還有「鮭魚的味道」，貼文引起網友熱議。

原PO在PTT WomenTalk板發文「發現南瓜吃起來像鮭魚的方法！」，他在文中說明發現這道驚人料理純屬意外，「我今天就把南瓜切成一片一片，厚度大概0.5到1cm左右」，淋上亞麻籽油、些許橄欖油，灑上適量鹽和黑胡椒。

原PO接著將南瓜送入烤箱，「上下火190度，烤了大概10分鐘後，上火調成230度，再烤10分鐘就完成了！」他也坦言自己忘記隨時注意南瓜的狀況，拿出烤箱時有些烤焦，「沒想到南瓜表皮有點酥脆，和煎鮭魚的皮一樣，南瓜肉吃起來很有鮭魚油脂的口感，味道也非常像！」

原PO以為烤南瓜飄出鮭魚味道是自己錯覺，沒想到朋友也認同有鮭魚的味道，「而且烤箱也都沒烤過鮭魚！」文末他補充自己其實烤了四次，配方幾乎相同，「但只有第三次特別焦的像鮭魚，其他就是一般南瓜。」

貼文一出引起網友熱烈討論，「很酷！有機會也要試試看！」、「好讚！好想試試」、「亞麻仁油真的是魚油味，超可怕」、「推，以後來試試看」、「好酷喔，煮出魚腥味」、「你小當家附身喔，真棒」。

也有網友分享之前誤打誤撞發現的創意料理，「酪梨＋鰹魚醬油也會吃起來像鮭魚生魚片」、「布丁＋醬油＝海膽味」、「肉桂粉跟青椒結合，廣告顏料味」、「烹飪的樂趣！我之前也是滷豬肉結果味道是香菇雞湯，超神奇」。

原PO嘗試此道「南瓜創意料理」嘗試了四次，配方幾乎相同，但只有第三次烤得特別焦的南瓜才有鮭魚的味道。圖／取自PTT
原PO嘗試此道「南瓜創意料理」嘗試了四次，配方幾乎相同，但只有第三次烤得特別焦的南瓜才有鮭魚的味道。圖／取自PTT

鮭魚 疫情 橄欖油 PTT 創意料理

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