火車上不經意看到「牽手畫面」 網友：連握把都能放閃

相信不少人都有搭火車的經驗，近期因為防疫需求，就算在火車上也需要保持一定程度的社交距離，而有網友搭火車時不經意抬頭，看到一幕讓她直呼「可愛」的畫面。

日前有名網友在Dcard閒聊版上發文，自己在火車上不經意看到高處的握把，只見照片中左右兩邊的握把被固定在另一個上面，造型就像牽手的人，原PO也表示「因為疫情要保持安全距離的關係，雖然已經很久了，但突然看到還是覺得好可愛喔！好像兩個人在手牽手」

許多網友看到後紛紛大呼可愛，並留言自己的想像，「我也有看到，我只覺得像子宮」、「樓主的想法好可愛，一個可愛女生的視角」、「他在吊單槓啦」、「像是個火柴人手舉高」、「連火車握把都能放閃了，我怎麼還活著」。

也有人分享其他容易讓人聯想的例子，「就像別人跟我說肯德基爺爺的領結像他的手腳一樣」、加裝防護網的山坡像「鬆餅」。原PO事後也回應「大家想像力都好豐富！真的越看越像子宮」，留言充滿趣味和想像。