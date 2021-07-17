快訊

三峽涵洞上方石塊突掉落 2人骨折1人命危

華府傳槍擊事件 6歲女童送醫不治、5人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出門1小時要關冷氣嗎？過來人曝「這動作」最耗電

聯合新聞網 / 綜合報導
夏天難免想開冷氣，但怎麼享受又省錢，成了網友關注討論的話題。 示意圖／ingimage
夏天難免想開冷氣，但怎麼享受又省錢，成了網友關注討論的話題。 示意圖／ingimage

炎炎夏日，不少人會選擇開冷氣消暑，但也會擔心電費因此暴漲，對此便有一位網友好奇發問「如果出門1小時的話，女孩都會關冷氣嗎？」想藉此發文詢問廣大網友的習慣。

原PO在PTT的女孩版上以「女孩出門1小時 會關冷氣嗎」為題說明，現在似乎有分成兩派，一派是直接關掉，因為浪費電，概念就像出門會順手關燈一樣，順手關冷氣這樣才環保，救救北極熊；而一派是不關，這樣回來才會冷，再加上開開關關也不會省多少電，重開機反而浪費電，更可能加速維修頻率。

此文一出，也是分成兩派網友論戰，一部分的網友認為「變頻不需要這樣開開關關，反而耗電」、「不會，變頻式的開開關關更耗電」、「不會，但會升個兩度再出門」、「 不關，最耗電是降溫過程，不關才省電」、「變頻開關時耗電不用關」。

但也有許多留言認為，出門時可能會因為外部原因而晚回家，所以會關冷氣「會關，因為預計一小時，每次都不只一小時」、「要出門一小時我也會關～除非只是在家裡附近處理事情」、「只要出門就會關冷氣，就算只是去買便當」。

省電 PTT 冷氣

延伸閱讀

他喊「這飲料」冷凍後口感升級！ 網再推2品項：入口秒消暑

她PO這盤喊「比三色豆可怕」 網一看反讚：想吃還買不到

客點100杯飲料請醫護 外送員嘆「漏做這事」：善心變麻煩

籲別急著混打疫苗！ 醫揭「思考3關鍵」：為何用自己做實驗？

相關新聞

出門1小時要關冷氣嗎？過來人曝「這動作」最耗電

炎炎夏日，不少人會選擇開冷氣消暑，但也會擔心電費因此暴漲，對此便有一位網友好奇發問「如果出門1小時的話，女孩都會關冷氣嗎？」想藉此發文詢問廣大網友的習慣。

她PO這盤喊「比三色豆可怕」 網一看反讚：想吃還買不到

冷凍食品「三色豆」由紅蘿蔔、青豆仁及玉米粒組成，在便當配菜或炒飯配料中相當常見，但普遍不受大眾喜愛，不少人認為其口感和味道都讓人難以下嚥。而近日有民眾分享家中烹煮的一道料理，並形容「比三色豆還可怕」，意外掀起網友一陣熱議。

他喊「這飲料」冷凍後口感升級！ 網再推2品項：入口秒消暑

高溫炎熱的天氣下，許多民眾都喜愛吃冰消暑。有網友就分享，他將從超市買來的各類飲料放入冷凍庫後，發現「蘋果牛奶」製成冰品意外合適，口感相當美味。貼文一出隨即引起討論，大批網友紛紛湧入分享自己珍藏的「冷凍食譜」。

花70萬買新車想租室內停車格 眾人一致建議「沒那必要」

許多人考量到工作因素都會買輛車來代步，但後續停車就是個大問題，一名網友在論壇發文表示正準備花費70萬元買輛歐系小車，但猶豫到底是要停在住家旁的免費停車場，還是花錢租地下室停車場避免日曬雨淋，貼文一出多數人認為停免費的就好，把錢省下來。

餓了會自己買便當！他讚「智能機車」太聰明 網笑翻：哪裡買

許多機車騎士都遇過將愛車停放在戶外時，遭路人隨手塞進一把垃圾的窘境。一名網友就抱怨，他的機車經常莫名出現用過的紙盒、空罐等物品，自嘲原來他擁有的是一台「會自己買便當、喝飲料，甚至懂得戴口罩的『智能機車』」，讓網友紛紛笑回「這麼聰明的車哪裡買？」

外送訂單竟是大西瓜 網友笑翻：還好不是買5顆

現在的外送服務多樣化，不侷限於美食，就連日常生活用品、生鮮雜貨也都能送，但大多數還是以食物居多。一名外送員昨（15）日在臉書PO出要送的東西，竟然是一顆大西瓜，讓眾人看了笑翻說「還好不是5顆」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。