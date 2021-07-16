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她PO這盤喊「比三色豆可怕」 網一看反讚：想吃還買不到

聯合新聞網 / 綜合報導
由青豆仁、玉米粒、紅蘿蔔組合而成的冷凍食品「三色豆」，口味普遍不受大眾喜愛。 示意圖／ingimage
由青豆仁、玉米粒、紅蘿蔔組合而成的冷凍食品「三色豆」，口味普遍不受大眾喜愛。 示意圖／ingimage

冷凍食品「三色豆」由紅蘿蔔、青豆仁及玉米粒組成，在便當配菜或炒飯配料中相當常見，但普遍不受大眾喜愛，不少人認為其口感和味道都讓人難以下嚥。而近日有民眾分享家中烹煮的一道料理，並形容「比三色豆還可怕」，意外掀起網友一陣熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」張貼一張照片，圖中是一道原PO家中自煮的菜色，盤中的料理包含毛豆仁、花枝、小蝦米，以及滿滿的「皇帝豆」。而這樣的組合似乎讓他難以接受，直呼「只有我覺得這盤比三色豆還可怕嗎？」

原PO形容這盤菜「比三色豆還可怕」。圖擷自facebook
原PO形容這盤菜「比三色豆還可怕」。圖擷自facebook

不過，多數網友都回應「三色豆比這可怕多了」、「這盤都我的愛啊」、「皇帝豆跟毛豆都很好吃」、「給我一碗飯這整盤我可以嗑光」、「比三色豆可愛多了吧」、「這感覺很配飯」、「這兩種豆都我愛吃的耶，要買還買不到」、「這很營養耶」、「當然是三色豆（可怕度）大獲全勝，這我可以吃三盤」、「幫我問你媽媽哪裡買」。

有人則分享皇帝豆的煮法，直呼「煮成鹹飯更好吃」、「這個燉湯超適合」、「皇帝豆滷肉很下飯」、「滷過的話我可以吃超多顆」、「煮甜湯也好吃」。而本報曾報導過皇帝豆高纖低熱量，磷、鉀含量高，學名為「萊豆」，因豆粒大、口味香甜而得皇帝之名，但存放多日後會失去風味，購買後立即煮食滋味最佳。

爆廢公社 冷凍食品

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