他喊「這飲料」冷凍後口感升級！ 網再推2品項：入口秒消暑

高溫炎熱的天氣下，許多民眾都喜愛吃冰消暑。有網友就分享，他將從超市買來的各類飲料放入冷凍庫後，發現「蘋果牛奶」製成冰品意外合適，口感相當美味。貼文一出隨即引起討論，大批網友紛紛湧入分享自己珍藏的「冷凍食譜」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，近期天氣炎熱，加上正處居家防疫期間，他每天都將各類飲料嘗試冷凍成冰，試過多款飲品後，發現蘋果牛奶冷凍過後的口感極佳，非常適合做成冰品食用，並好奇詢問「還有什麼變成冰也很厲害？」

貼文曝光後，大批網友留言「巧克力牛奶做成冰也好吃」、「推布丁，但這個感覺也挺不賴」、「一定要試試雪碧，超好吃」、「煮好的冬瓜茶拿去冰，吃起來綿綿的」、「聽說oreo打碎加牛奶做成冰棒很好吃」、「優格，挖起來有冰淇淋的感覺」、「木瓜牛奶意外好吃，濃郁但不會膩」等，分享各自私藏的食譜。

其中，最多人點名的是水果和養樂多，紛紛說道「芒果切片插棒子冷凍，超讚」、「水果切好直接放」、「香蕉剝皮拿去冰」、「葡萄洗好直接丟冷凍庫，塞一顆瞬間涼爽」、「香蕉、芒果、葡萄，營養又好吃」、「荔枝啊，但要先剝好」、「養樂多冰，小時候的最愛」、「當然是養樂多」、「多多結成冰沙，好吃清涼又消暑」；不少人則興奮直呼「等等就來做」、「可惡，太晚看到新吃法」、「又有新選擇了」。