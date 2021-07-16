花70萬買新車想租室內停車格 眾人一致建議「沒那必要」

許多人考量到工作因素都會買輛車來代步，但後續停車就是個大問題，一名網友在論壇發文表示正準備花費70萬元買輛歐系小車，但猶豫到底是要停在住家旁的免費停車場，還是花錢租地下室停車場避免日曬雨淋，貼文一出多數人認為停免費的就好，把錢省下來。

原PO在《mobile01》寫道在住家社區旁有配合的免費停車場，進出會有車牌辨識來管制，但因為最近準備買新車，自己本身還算蠻愛車的，因此也考慮在附近一處地下室停車場，以月租3500元租車位，不過一年下來就得花4萬2，算是不小的開銷，他好奇尋求其他人的看法，「你們會怎麼選？」

有網友建議新車還是要愛惜一下，「新車多寶貝一下，不讓風吹日曬，永保新車亮麗，2年後再上來」、「就先租個一年再說，新車總是要愛惜一下，也許一年後你又會有其他想法」、「我會選擇室內，第一輛車停了15年室外，除了風吹日曬雨淋導致烤漆急速劣化，幾乎每兩年就要烤一次以外，有些地方甚至被酸雨侵蝕導致生鏽也處理不了，最慘還被打破車窗偷走音響等物品，蓋雨罩也沒啥用，過一兩年就劣化破掉」、「新車3年內停室內比較好，常常日曬雨淋對烤漆內裝破壞很大」。

不過大多數的人都認為把錢省下來更好，「有免費的當然是停免費的啊，除非距離太遠不方便」、「年繳4萬2租金，1年52週，省下來你可以週週送洗」、「如果是70萬的小車，我會選室外免費的，車子是耗損財，更何況只是70萬的小車，一個月省個3500拿來加油可能都有剩」、「停免費，但買個車罩就好了」、「停車費不如省著日後整理車子用」、「會買70萬的車，經濟上考量佔大多數，停免費+1」。