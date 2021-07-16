外送訂單竟是大西瓜 網友笑翻：還好不是買5顆

現在的外送服務多樣化，不侷限於美食，就連日常生活用品、生鮮雜貨也都能送，但大多數還是以食物居多。一名外送員昨（15）日在臉書PO出要送的東西，竟然是一顆大西瓜，讓眾人看了笑翻說「還好不是買5顆」。

從原PO在「外送員的奇聞怪事」臉書社團貼出的照片看到，他的機車腳踏板上放著一顆大西瓜，他說接到客人訂單以為是水果盤，但前往店家取餐才發現這份「餐點」相當特別，店家一拿出來竟然是顆西瓜，讓原PO看傻了眼。

他說自己的外送箱太小，沒辦法將西瓜塞進箱子裡，而且西瓜太重，擔心機車後架會斷掉，最後只好放在前面的腳踏板上載。

網友們看了全都笑翻，「笑死欸，第一次看到這種也有外送」、「還好只有1顆，如果客人買5顆看你怎麼玩」、「送1樓還好，4樓以上就要死了」、「西瓜震到客人手上時，也壞得差不多了」、「沒叫你去產地拔就不錯了，還嫌？」、「壓車會掉西瓜」、「還好不是榴槤」。

還有同業分享送過特別訂單的經驗，「我送過木板、幾張紙、保麗龍碗」、「我送過女人用品，還有保險套」、「我去過市場取過菜跟活雞」、「我之前晚上送過同一單有童軍繩、打火機、木炭，然後送到很偏僻的地方」、「我載過40多斤的大西瓜也沒事說」。