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泡麵加蛋以外的選擇 網友「加一物」大呼超滿足

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人會在泡麵中加自己喜歡的料，原PO也分享自己的吃法。示意圖／ingimage
不少人會在泡麵中加自己喜歡的料，原PO也分享自己的吃法。示意圖／ingimage

許多人的宵夜良伴往往以泡麵為主，因為它方便快速、價格親民，口味更是應有盡有，花樣百出，有時三餐想不到要吃什麼，也會以泡麵解決。近日，就有網友分享他的煮麵訣竅，將泡麵湯汁發揮得淋漓盡致，忍不住大呼「超滿足！」

原PO在臉書社團「泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享」發文，表示自己鍾情於某牌的爌肉口味泡麵，吃起來甜甜的，又額外附有香蒜金椒包，可以自己調整辣度，強調「最讚的是它的湯頭，其他款泡麵絕無僅有，煮個水餃跟蛋一起吃，超滿足！」

從照片中可見，原PO的泡麵除了搭配一顆雞蛋外，還有幾顆渾圓的水餃和泡麵附贈的肉塊，整碗配料相當澎湃，讓泡麵湯頭完全發揮效用，隔著螢幕都能感覺到香味撲鼻。

貼文一出，隨即引來網友們回應「我也是泡麵加水餃耶！」、「我也喜歡這樣吃」、「看起來好好吃」、「水餃吸收滿滿的泡麵精華」、「加水餃很香啊」。

原PO的泡麵料非常豐富，除了一顆雞蛋外，還有水餃和肉塊。圖擷自泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享
原PO的泡麵料非常豐富，除了一顆雞蛋外，還有水餃和肉塊。圖擷自泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享

泡麵

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