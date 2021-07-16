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「每次都一整車」好市多魔力在哪？ 網曝關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在PTT詢問「好市多究竟有什麼魅力？」，引起網友討論。記者林俊良／攝影
網友在PTT詢問「好市多究竟有什麼魅力？」，引起網友討論。記者林俊良／攝影

連鎖美式賣場好市多（Costco）不時推出限量商品讓民眾搶購，也因商品量多價格又實惠，從小資族到有家庭者都喜歡前往採購，身受消費者喜愛。但近日有網友在PTT女孩版發文詢問，好市多究竟有什麼讓民眾非去不可的魅力？貼文一出立刻有網友回應。

原PO在PTT上以「好市多有什麼魅力？」為題，提到周遭朋友很喜歡去Costco，「每次周五快樂夜，都看到朋友的限時動態去好市多買很多牛肉、壽司或是烤雞來吃，即使疫情這樣也不例外」，讓他疑惑「好市多的東西真的有那麼吸引人，一定非得去那邊嗎？」

貼文一出，立刻引發網友分享相關經驗，不少人稱讚好市多，「吸引力超大 」、「潮」、「沒有之一」、「讓極簡主義的人求代購衛生紙」、「消費過就習慣的美式賣場，跟台灣超市不一樣」、「永遠都是結帳時才發現買得比預期多」。

有網友分析常常爆買是因為大包裝，「他會用很便宜的單價吸引你花更多錢，以為省到錢，其實花更多」、「價格很低，而且還能看到一些特殊商品」、「大家一起買真的省蠻多的啊，而且好吃」、「每次都5000起的一整車，家庭大包裝好啊」、「很擅長讓你為了省錢花更多錢」；不過，因為疫情，也有網友表示「還不錯吧，可是我疫情沒去，太多人會怕」。

好市多

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