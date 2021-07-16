動力火車開唱？啊一聲和啊五聲有什麼差別 一張圖傳神解釋

相信不少人在回覆電子訊息的時候，都收過或傳過「哈哈哈」的字串，前段時間網路上有許多關於「哈」的搞笑分析，網友們分享透過螢幕看到一串「哈哈哈哈」時的心情，以及背後所代表的意義。

網友們透過電腦或手機的通訊軟體，常常會打出一連串的同音字，是敷衍還是真的覺得有趣？不管是「哈」或是「啊」，都引起大家討論。今日（16）國家兩廳院也在臉書中發佈關於「各種啊」的代表意義，KUSO分析引起網友討論。

該PO文中，兩廳院的小編先簡單分析「哈」的意思，並問大家「知道『啊』也可以分析嗎？」，再將一串的「啊」做分割分析，在旁邊註明代表的意思，像是一個「啊」表示「嬌羞」、五個是「真的震驚」、七個代表「開嗓練習」、十個則是「R&B轉音唱法」，越到後面甚至出現動力火車的〈當〉及〈夜后詠嘆調〉的演唱現場。

貼文一出，不少網友紛紛留言，並證實動力火車《當》的「啊」數量正確，「動力火車那個……我有跟著唱……」、「動力火車《當》有精準！」、「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊～～～啊啊啊啊 啊啊啊啊啊啊～～～～啊啊啊 啊啊 啊啊 啊～～～」、「有聲音的一張圖」。