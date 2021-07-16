快訊

台灣如何與病毒共存？ 專家：啟動「類廣篩」黑數跑不掉

混打疫苗研擬開罰民眾 專家傻眼：難道用貪汙罪辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動力火車開唱？啊一聲和啊五聲有什麼差別 一張圖傳神解釋

聯合新聞網 / 綜合報導
兩廳院近日發出各種「啊」搞笑分析，超過20個是〈夜后〉演唱現場。示意圖。圖/Ingimage
兩廳院近日發出各種「啊」搞笑分析，超過20個是〈夜后〉演唱現場。示意圖。圖/Ingimage

相信不少人在回覆電子訊息的時候，都收過或傳過「哈哈哈」的字串，前段時間網路上有許多關於「哈」的搞笑分析，網友們分享透過螢幕看到一串「哈哈哈哈」時的心情，以及背後所代表的意義。

網友們透過電腦或手機的通訊軟體，常常會打出一連串的同音字，是敷衍還是真的覺得有趣？不管是「哈」或是「啊」，都引起大家討論。今日（16）國家兩廳院也在臉書中發佈關於「各種啊」的代表意義，KUSO分析引起網友討論。

該PO文中，兩廳院的小編先簡單分析「哈」的意思，並問大家「知道『啊』也可以分析嗎？」，再將一串的「啊」做分割分析，在旁邊註明代表的意思，像是一個「啊」表示「嬌羞」、五個是「真的震驚」、七個代表「開嗓練習」、十個則是「R&B轉音唱法」，越到後面甚至出現動力火車的〈當〉及〈夜后詠嘆調〉的演唱現場。

貼文一出，不少網友紛紛留言，並證實動力火車《當》的「啊」數量正確，「動力火車那個……我有跟著唱……」、「動力火車《當》有精準！」、「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊～～～啊啊啊啊 啊啊啊啊啊啊～～～～啊啊啊 啊啊 啊啊 啊～～～」、「有聲音的一張圖」。

兩廳院

延伸閱讀

AirPods兩副各丟一隻還可使用嗎？ 內行曝解方：重新配對

大學學歷何時變得那麼難用？ 過來人揭真相：不意外

影／芭蕾舞者「跑步機上踮腳尖狂奔」 網喊痛：腳趾該廢了吧？

影／貓皇炫技失手…撞哈士奇不抱歉還兇回去 網笑：太不講理了吧

相關新聞

動力火車開唱？啊一聲和啊五聲有什麼差別 一張圖傳神解釋

相信不少人在回覆電子訊息的時候，都收過或傳過「哈哈哈」的字串，前段時間網路上有許多關於「哈」的搞笑分析，網友們分享透過螢幕看到一串「哈哈哈哈」時的心情，以及背後所代表的意義。

「每次都一整車」好市多魔力在哪？ 網曝關鍵原因

連鎖美式賣場好市多（Costco）不時推出限量商品讓民眾搶購，也因商品量多價格又實惠，從小資族到有家庭者都喜歡前往採購，身受消費者喜愛。但近日有網友在PTT女孩版發文詢問，好市多究竟有什麼讓民眾非去不可的魅力？貼文一出立刻有網友回應。

洗錯會起火！冷氣濾網清理有撇步 怕不夠涼還有這招

夏天到了，面對動輒飆破35度的高溫，許多人都忍不住想開空調，讓環境稍微舒適一些。然而冷氣久未清洗，不只會讓降溫效果打折扣，還可能傳出異味。最近日本媒體，就分享了清理冷氣時需要注意的事。

台灣社會常見「職業世襲」？ 網吐共鳴喊：靠爸媽才最實在

6月畢業季剛落幕，許多大學畢業生即將進入社會，按照個人不同的選擇與興趣，投入職場生涯。不過近日有網友表示，他從身邊友人的例子發現，台灣社會中「職業世襲」的狀況似乎相當普遍，話題曝光後引發熱議。

想帶女友到美食天堂過夜約會被勸退 台南人曝「這場面」：有夠恐怖

台南被譽為美食之都，著名的「育樂街」及「國華街」更是許多遊客必會朝聖的美食景點。近日，就有一名男網友期待著明年餐廳開放內用時，一定要安排一場約會旅行，和女友到育樂街和國華街享用美食，但在地人一句話點出美食天堂的「恐怖災難」，當場粉碎美夢。

外送員致電頂加男取餐「結果孕婦下樓」 原因曝光網讚：給她小費

三級警戒期間，許多民眾不敢出門，紛紛改訂外送，但究竟要不要將餐點送上樓常成為討論話題。日前就有外送員PO文表示，一位住在頂加的男客人訂餐，結果取餐的竟是一名孕婦，外送員得知原因後，忍不住直呼「我可以幫妳拍張照表揚一下嗎？太稀有了」，掀起網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。