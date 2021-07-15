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台灣社會常見「職業世襲」？ 網吐共鳴喊：靠爸媽才最實在

聯合新聞網 / 綜合報導
畢業季過後，不少社會新鮮人步入職場，有網友好奇詢問，台灣的「職業世襲」狀況是不是很普遍？ 示意圖／ingimage
畢業季過後，不少社會新鮮人步入職場，有網友好奇詢問，台灣的「職業世襲」狀況是不是很普遍？ 示意圖／ingimage

6月畢業季剛落幕，許多大學畢業生即將進入社會，按照個人不同的選擇與興趣，投入職場生涯。不過近日有網友表示，他從身邊友人的例子發現，台灣社會中「職業世襲」的狀況似乎相當普遍，話題曝光後引發熱議。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己有位朋友家裡做的是從爺爺那代繼承下來的鵝肉小吃店，雖然這位朋友大學讀的是電機系，也曾當過一段時間的工程師，薪資待遇不錯，但最後還是回頭繼承家業，從頭學習如何烹煮鵝肉。

他接著說，另一名很有繪畫天份的朋友，求學時代常常分享自製的原創漫畫，但其父母職業為老師，並一直希望孩子也能成為老師。原PO說，他原以為這名朋友最後會折衷當美術老師，但最後還是成為了國小的社會科老師，並再也沒有提筆畫畫。

原PO指出，這種隨父母行業而選擇最終工作的「職業世襲」狀況，似乎在台灣社會相當普遍，他猜想，可能是因為大多家長認為「其他工作沒有自己所做的工作來得好」，才會希望自己的兒女也能繼續承襲這項「不錯的工作」以維持生計。

文章曝光後，意外引起網友共鳴，許多人紛紛留言「醫生的小孩大部分真的都是醫生」、「金融業高官很多都直接安插小孩去實習」、「認識的會計師和代書都是如此，爸媽留下來的人脈很好用」、「連農業都有小孩接著做」、「工程師的孩子是工程師的很多」、「開店那種是世襲很正常」、「政二代星二代啊」等。

不少網友則分析「好賺的職業會叫小孩繼續賺啊」、「開店那種肯定是比較過後，還不如乖乖回家繼承」、「都有先天資源了，除非真的很沒興趣，不然幹嘛硬要走難走的路」、「這個就是階級複製，不同職業跟家庭能給小孩的資源就不同」、「長輩都幫你開好路，輕鬆很多」、「小孩繞了一圈，還是靠爸媽比較實在，路都幫你鋪好，只要接班就好」。

薪資 職場 PTT

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