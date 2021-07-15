想帶女友到美食天堂過夜約會被勸退 台南人曝「這場面」：有夠恐怖

台南被譽為美食之都，著名的「育樂街」及「國華街」更是許多遊客必會朝聖的美食景點。近日，就有一名男網友期待著明年餐廳開放內用時，一定要安排一場約會旅行，和女友到育樂街和國華街享用美食，但在地人一句話點出美食天堂的「恐怖災難」，當場粉碎美夢。

這名網友在PTT八卦版發文狂讚，「住台南的育樂街與國華街，很爽吧！」，原來，原PO認為這2條街是台南的「美食戰區」，許多遊客朝聖的超級店家駐點此處，「有牛肉湯、棺材板、魷魚羹和肉圓，『每天吃、吃到飽』，住在這裡很愉快」。原PO也許願等到明年應該就會開放內用了，到時候一定要安排行程和女友到台南美食街過夜約會，「吃完就是去商務旅館2000元，爽就推！」。不過，原PO美好的計畫卻被一大票台南網友給當場粉碎。

文章曝光後，許多在地人紛紛勸退原PO，「讀成大的時候根本不會想去國華街」、「育樂街那邊都是賣學生的，東西便宜大碗，但很多都不怎麼樣，也很多地雷好嗎？」。其中，更有人指出恐怖原因，「消毒那天你到街上去看看...」、「育樂街平常就一堆蟑螂、老鼠在地上竄，遇上噴藥就『超級精彩的』」。原來，許多在地人都認為，雖然2條街確實賣了許多美食，但也因此會有許多蟑螂、老鼠出沒，尤其在街道消毒時的場面更是令人感到可怕。