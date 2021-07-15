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外送員致電頂加男取餐「結果孕婦下樓」 原因曝光網讚：給她小費

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員示意圖。圖／ingimage
外送員示意圖。圖／ingimage

三級警戒期間，許多民眾不敢出門，紛紛改訂外送，但究竟要不要將餐點送上樓常成為討論話題。日前就有外送員PO文表示，一位住在頂加的男客人訂餐，結果取餐的竟是一名孕婦，外送員得知原因後，忍不住直呼「我可以幫妳拍張照表揚一下嗎？太稀有了」，掀起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，近日接到一筆訂單，抵達送餐地點後致電顧客，住在頂樓加蓋的男客人表示會下樓拿餐，莫約2、3分鐘後，下來的竟是一名孕婦，原PO好奇詢問「怎麼不是接電話的男生下來拿？」

女客人透露「我快生了，要多走樓梯多運動才會好生，孕婦下來拿很奇怪嗎？」原PO回覆「我第一次遇到頂加還下來拿的！我可以幫妳拍張照表揚一下嗎？太稀有了」，而對方也欣然答應，還開始整理頭髮和衣服，讓外送員大讚她是「本年度優客第一名！」

貼文一出，網友紛紛留言回應「這個客人值得外送員給她小費」、「你有沒有包個紅包給客人」、「被你講得我好想送雞湯給她補一下了，太感人了」、「頂加下來真的沒見過」、「遇到天使級客人耶，這種好客人只能說祝她順產囉」、「這個要家人陪著下樓吧，不然真的很危險」。

有外送員發文表示，一位住在頂加的男客人訂餐，結果取餐的竟是一名孕婦，得知原因後，讓原PO忍不住大讚她。 圖／翻攝自外送員的奇聞怪事
有外送員發文表示，一位住在頂加的男客人訂餐，結果取餐的竟是一名孕婦，得知原因後，讓原PO忍不住大讚她。 圖／翻攝自外送員的奇聞怪事

外送員 孕婦 三級警戒

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