外送員致電頂加男取餐「結果孕婦下樓」 原因曝光網讚：給她小費

三級警戒期間，許多民眾不敢出門，紛紛改訂外送，但究竟要不要將餐點送上樓常成為討論話題。日前就有外送員PO文表示，一位住在頂加的男客人訂餐，結果取餐的竟是一名孕婦，外送員得知原因後，忍不住直呼「我可以幫妳拍張照表揚一下嗎？太稀有了」，掀起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，近日接到一筆訂單，抵達送餐地點後致電顧客，住在頂樓加蓋的男客人表示會下樓拿餐，莫約2、3分鐘後，下來的竟是一名孕婦，原PO好奇詢問「怎麼不是接電話的男生下來拿？」

女客人透露「我快生了，要多走樓梯多運動才會好生，孕婦下來拿很奇怪嗎？」原PO回覆「我第一次遇到頂加還下來拿的！我可以幫妳拍張照表揚一下嗎？太稀有了」，而對方也欣然答應，還開始整理頭髮和衣服，讓外送員大讚她是「本年度優客第一名！」