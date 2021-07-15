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水蜜桃百分百吃法 這兩刀劃對地方「完美去籽」不浪費

聯合新聞網 / 綜合報導
只要切對地方，就能完美不浪費地品嚐水蜜桃。圖片來源／ingimage
只要切對地方，就能完美不浪費地品嚐水蜜桃。圖片來源／ingimage

炎炎夏日，來一顆正值產季的多汁水蜜桃，是清涼消暑的好選擇。不過很多人吃水蜜桃，都會有最後靠籽的部分吃不乾淨，結果浪費掉的問題。日本網站「grape」最近就根據twitter網友分享，教導可以乾淨吃光水蜜桃不浪費的方法。

1.首先沿著水蜜桃的皮上的紋路，用刀子切開

2.接著對著紋路的垂直方向切開

圖擷取自twitter
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3.此時水蜜桃已經被切成四等分，只要將其剝開，就能簡單取下水蜜桃籽。

圖擷取自twitter
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補充：如果不想吃皮，可以再切成小片，大約是一片蘋果的大小。如此一來要剝皮就相當容易。

圖擷取自twitter
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另外，在選用紅色桃子時，盡量挑選「鮮豔紅色、下方白色、表皮略粗」的品種為佳，「紅裡透黑、下方為綠色或白色」則是NG款。白桃則是「鮮豔的粉紅色、『屁股』部分為白、毛有些濕潤、帶有斑點」，不過有些品種的白桃，挑選全白的也沒問題。

日本

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