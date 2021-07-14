豹紋鮮奶IG爆紅！連鎖飲料店員工崩潰：這樣點超不划算

台灣人愛喝手搖飲，市面上手搖飲店家總是一家一家開，無論是老字號或新創品牌，都有一票忠實顧客。「豹紋奶茶」是近期當紅的一款隱藏版手搖飲，就有飲料店店員跳出來，呼籲民眾不要再點這種飲料了，原因曝光後引發眾人熱議。

一名網友在Dcard以「50嵐店員想告訴你」為題，直呼「好想告訴各位真的不要浪費錢啦！」原PO表示，雖然隱藏版菜單「豹紋珍珠鮮奶」最近在IG上爆紅，然而身為店員的自己，分析說一杯飲料售價80元，料加了半杯，剩餘的空間補上鮮奶，也不過才350cc而已，如果客人還要加冰塊，那麼鮮奶的量連350cc都不到，「連我們店員都過意不去了」。他建議，如果客人真的很愛吃珍珠、波霸等配料，可以先點「茶類+料多」，把茶喝完了再另外加鮮奶。

再來，原PO提及很多顧客到櫃台點餐之前，都沒有事先想好要點什麼，甚至寧願跟風點網路上教的「波霸鮮奶+珍珠」，也不點菜單上既有的「混珠鮮奶」。原PO提到，如果客人真的不知道要如何點混珠系列飲品，可以明確地跟店員說要大小珍珠混合。最後原PO也說，有時會遇到被客人要求「料多」的情形，然而波霸、珍珠等配料的份量是有一定的正常標準，嘆「現在還被部落客這樣教，真的不知道要多問客人幾遍了」。

貼文一出，釣出不少同業網友留言深表同感，「妳很棒，完全講出我的心裡話，珍珠就珍珠，波霸就波霸，混珠就混珠，客人跟我說要波霸珍珠鮮奶的時候真的會腦中風」、「還有客人直接說要一杯隱藏版，真的黑人問號」、「最近美食部落格都在亂帶一些有的沒的風潮，莫名的特製點餐都是在美食部落客那邊開始一個傳一個效仿，超級令人傻眼」、「就有一堆人愛拍照亂取品名啊」、「身為員工真的謝謝這篇文章，這幾天瘋狂被氣死」。