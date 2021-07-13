疫情讓幼教師變下水道清潔員 眾人大讚：認真男人最帥

疫情影響到許多人的工作生活，有人被迫放無薪假，更慘的是連工作都沒了，不過也有人不坐以待斃，選擇轉換跑道維持生計。有網友在臉書分享友人的狀況，他說朋友原本是幼教老師，因為疫情關係變成下水道工人，但樂觀的他不以為苦，還搞笑地說要挑戰全台灣最帥下水道清潔人員。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，一名年輕帥氣的男子穿著反光背心，在下水道進行清潔工作，原PO說這名男子是他的朋友，原本是位幼兒才藝老師，卻因為疫情影響改成去做下水道清潔人員，還因為老師的職業病爆發，清完下水道後讓他忍不住呼籲民眾菸蒂及垃圾不要往水溝丟。

貼文一出讓許多網友讚譽有加，「同為幼兒、兒童才藝老師的我共勉，我目前外送員工作」、「所以說沒有做不了的工作，只有放不下的身段」、「這態度很帥，打趴一堆人」、「這位仁兄真的很有才華，肯吃苦又孝順是位好男兒」、「認真的男人最帥」、「肯做都不怕沒飯吃」。

還有人對於台灣人習慣亂丟垃圾的態度予以譴責，「最討厭路上到處都是的菸蒂，很多人都沒有公德心」、「每次看到垃圾往水溝丟的人，我都會想說難怪下大雨就會淹水，抽完菸拿個塑膠袋裝起來會死嗎？垃圾拿回家丟會怎樣？」、「辛苦了～大家可以好好保有公德心嗎？」