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超怪姓氏？他求助直呼看攏嘸 網給出一致答案：長輩都懂

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享客戶的手寫字，由於字跡實在太奇特，讓他直呼「看攏嘸」。圖／翻攝自PTT八卦板
一名網友分享客戶的手寫字，由於字跡實在太奇特，讓他直呼「看攏嘸」。圖／翻攝自PTT八卦板

許多民眾為求方便快速，平時習慣寫簡體字、或以草寫帶過，不過卻有可能造成閱讀上的困難。一名網友就分享客戶的手寫字，由於字跡實在太奇特，讓他直呼「看攏嘸」，最後在網友們的幫助之下才得出答案。

原PO以「容我求助一下，這個是什麼姓氏」為題，在PTT八卦板上分享客戶留的手寫資料。只見照片中圈起的姓氏重複出現兩次，讓原PO苦惱詢問「這個字真的搞不懂是什麼」。貼文一出，也吸引了許多網友留言，推斷有兩人同姓應該不冷門，猜測可能是台灣第一大姓「陳」、有人字邊的「傅」、或字旁同樣有兩點的「馮」。

對此，許多家中有長輩的網友，則給出一致的答案「張」。「張，一看就覺得眼熟，父母都這樣寫這個字」、「我問我媽，她一看就說這是張，可能是老一輩的會用的草寫」、「我媽說張的簡寫」、「張吧，我奶奶也都這樣寫」、「老一輩的人就這樣用」、「張的草寫」、「張，我也都這麼寫」、「寫寫看張就知道那個筆劃方位的簡寫感覺」。

網友提供「張」字的草書寫法。圖／翻攝自PTT八卦板
網友提供「張」字的草書寫法。圖／翻攝自PTT八卦板

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