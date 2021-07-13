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箱子其實沒動！他用視覺效果騙過眾人眼睛 網友驚：我到底看了什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友，利用視覺的錯覺效果，上傳了一張讓人誤以為立方體有在動的GIF圖片。圖擷取自twitter
日本一位網友，利用視覺的錯覺效果，上傳了一張讓人誤以為立方體有在動的GIF圖片。圖擷取自twitter

雖然有「眼見為憑」這句話，不過眼睛看得到的東西，未必就是真的。最近有位日本網友，就分享一段錯覺效果，成功騙到不少人的眼睛，讓網友驚呼視覺錯覺的強大威力。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「jagarikin」最近分享一段GIF動圖，裡頭有兩個立方體圖形閃爍著白黑光芒，看起來往上往下、變大變小跟旋轉著。然而，看似在移動的兩個立方體，其實從頭到尾都在原地，各種移動都只是視覺上的錯覺而已。

網友Jagarikin過去就經常在twitter上分享各種視覺效果的影片，因此對於相關理論十分熟悉，這回的影片利用光線等原理，成功「騙」到不少人的眼睛，令許多網友相當佩服。

網友們紛紛回應「我真的以為有動」、「快轉就看得出來真的沒動」、「用滑鼠當對照也會發現沒動」、「好強大的錯覺」、「把箭頭蓋掉好像也還是會覺得在動」、「連角度都沒動過嗎」、「我到底看了什麼」、「該給所有不相信視覺錯覺的人看這個」、「蓋住一隻眼睛就能看得出沒動」、「我的大腦要爆了」。

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