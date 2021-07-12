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無印良品店員在餅乾袋上貼折角膠帶 一句話讓母驚呼：太會了吧

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友在買餅乾時，店員幫她在包裝上貼上膠帶註記，提醒網友女兒別吃掉太多零食。圖擷取自twitter
日本一位網友在買餅乾時，店員幫她在包裝上貼上膠帶註記，提醒網友女兒別吃掉太多零食。圖擷取自twitter

日本服務業向來以待客周到，注重小細節聞名。最近有位日本網友，分享了她在無印良品買東西時的一個小經歷，又讓人看到日本的服務生，是怎麼貫徹高水準的服務。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「nezumi3_nitijo」分享，她有次到無印良品購物，想說順便買包餅乾給女兒吃。在結帳的時候，女店員多撕了一小條膠帶貼在餅乾包裝上作為標記，告訴女兒「在外面的時候，就吃到有貼膠帶的地方就好囉！」並且貼心地把膠帶留下折角，方便撕取。

原來，女店員猜想網友想讓女兒吃餅乾，但知道父母會擔心小孩子零食吃太多不健康，所以用了這種方法提示小孩子能吃的份量。無印店員這個舉動，讓網友相當佩服，認為她或許是自己就有小孩，才會和她心意相通，直呼這位店員「太會了吧」。

其他網友們也紛紛回應「這對應神了」、「天才啊」、「公司應該要獎勵這位員工」、「真的是很機靈的反應」、「好想要有這種能察覺到別人在想什麼的能力喔」、「無印良品真的滿方便的」、「小舉動大親切」、「或許是我的偏見，但女性店員比較容易注意到這種小細節」、「這就是真正的待客之道」。

無印良品

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