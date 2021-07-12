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他曝信用卡額度「只有1千」 網笑瘋：比拒絕辦卡還羞辱人

聯合新聞網 / 綜合報導
網友曾有信用卡額度只有一千元。圖／取自PTT
網友曾有信用卡額度只有一千元。圖／取自PTT

銀行會依照辦卡人核發信用卡可用額度，有網友發問「除了學生卡額度2萬元外，最低額度是多少？」對此，有網友表示「公股銀行有1000元額度的信用卡」，還有網友貼出照片佐證，讓其他網友爆笑「1000元是要怎麼用？羞辱人嗎？」

有網友在PTT發文表示，「學生信用卡額度2萬元，不過印象中有看過更低額度的信用卡，請問大家有看過多低的額度嗎？」

對此，有網友說「我看過彰銀給我親戚小孩一萬元的學生額度」、「第一張只一萬」、「我印象中有看過富邦核3000元的」、「版友文額度 5000元，我以為我看錯單位」、「路邊辦卡給我一萬，氣到剪掉」。

還有網友貼出額度只有1000元的信用卡為證，其他網友爆笑留言「1000是羞辱人嗎」、「1000是要怎麼用」、「一千是怎麼回事啊」、「什麼情況會被核到只有1000？」、「1000真的超扯耶！比拒絕發卡還羞辱人」、「您的信用額度(只值)1000元」。

PTT 信用卡

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