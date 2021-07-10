搞不懂餐廳「不能內用」邏輯 網點出一重點：能比嗎？

根據昨（9）日指揮中心公佈本月13日後，有20多個部分場所及限制可「微解封」，在遵守防疫指揮的前提下恢復營業，對此，引起網友發文質疑，雖然現在餐廳還是只開放外帶，但還是有很多上班族把餐點帶回公司吃，讓他不禁疑惑「真心不懂兩者的標準在哪」。

原PO在PTT上以「搞不懂餐廳不能內用的邏輯」為題說明，現在餐廳雖然只開放外帶，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，「難不成他們座位都有隔間或隔板？」他更說明，自己這陣子因疫情關係兼差跑外送，常常看到上班族還不是好幾個坐在一起吃飯聊天，不禁直言「這樣有比較安全？真心不懂兩者的標準在哪」

此文一出，不少網友便針對這樣的政策作出說明，「同一間公司出問題比較好抓吧」、「可能認為外面吃飯的人多危險因子高吧」、「內用人群混雜 跟公司能比嗎？」、「公司都是同票人，餐廳就更複雜惹」、「在店裡比較難抓，同公司好抓」。

根據統計，目前仍採「限外帶」政策的包括：雙北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣市、高雄市、屏東縣；其他縣市則是採「配合中央防疫指引」。