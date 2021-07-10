快訊

直播／再添6死…今增本土31例、2境外

唐鳳代表台灣出席東京奧運 行政院證實了

搞不懂餐廳「不能內用」邏輯 網點出一重點：能比嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
中央疫情指揮中心宣布13日微解封開放餐廳內用，但是許多縣市都不跟進餐飲業開放內用。 記者季相儒／攝影
中央疫情指揮中心宣布13日微解封開放餐廳內用，但是許多縣市都不跟進餐飲業開放內用。 記者季相儒／攝影

根據昨（9）日指揮中心公佈本月13日後，有20多個部分場所及限制可「微解封」，在遵守防疫指揮的前提下恢復營業，對此，引起網友發文質疑，雖然現在餐廳還是只開放外帶，但還是有很多上班族把餐點帶回公司吃，讓他不禁疑惑「真心不懂兩者的標準在哪」。

原PO在PTT上以「搞不懂餐廳不能內用的邏輯」為題說明，現在餐廳雖然只開放外帶，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，「難不成他們座位都有隔間或隔板？」他更說明，自己這陣子因疫情關係兼差跑外送，常常看到上班族還不是好幾個坐在一起吃飯聊天，不禁直言「這樣有比較安全？真心不懂兩者的標準在哪」

此文一出，不少網友便針對這樣的政策作出說明，「同一間公司出問題比較好抓吧」、「可能認為外面吃飯的人多危險因子高吧」、「內用人群混雜 跟公司能比嗎？」、「公司都是同票人，餐廳就更複雜惹」、「在店裡比較難抓，同公司好抓」。

根據統計，目前仍採「限外帶」政策的包括：雙北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣市、高雄市、屏東縣；其他縣市則是採「配合中央防疫指引」。

上班族 微解封 PTT

延伸閱讀

打蛋驚見「粉色果凍」！她急PO照求助 網一看嚇壞：會有陰影

半夜陌生男闖入屋！沒遭竊卻「瀰漫惡臭」 女報案竟遭警嘲笑

她從賣場成功用一組合「神還原日本拉麵」 網：好懷念這味

疫苗第八類打到哪？六都新北打最多、高雄墊底 全台接種率一次看

相關新聞

搞不懂餐廳「不能內用」邏輯 網點出一重點：能比嗎？

根據昨（9）日指揮中心公佈本月13日後，有20多個部分場所及限制可「微解封」，在遵守防疫指揮的前提下恢復營業，對此，引起網友發文質疑，雖然現在餐廳還是只開放外帶，但還是有很多上班族把餐點帶回公司吃，讓他不禁疑惑「真心不懂兩者的標準在哪」。

微解封標準惹民怨？網友點名這些場所「鬆綁標準看不懂」

中央流行疫情指揮中心決定延長三級警戒，但針對特定場所鬆綁「微解封」，然而標準混亂不僅讓人看的一頭霧水，陳時中今（9日）也於記者會上回應記者對於幼兒園不開，健身房可以開的問題，坦言「矛盾的事情不能說沒有」。

吹冷氣「只開這溫度」內行人急勸：浪費電！乾脆不要開

炎炎夏日，許多人也因防疫需求，需要長時間的待在家，使家中的電費暴增。對此，就有一名女網友指出，自己在家吹冷氣時，總是會將溫度設定成29度，便好奇詢問「有人跟我開一樣的溫度嗎？」

電影院將開放入場！員工吐心聲喊「超害怕」 掀網兩派論戰

國內確診人數下降，指揮中心宣布13日起部分場所將有條件鬆綁，包含電影院、博物館、健身房等場域可重新開放，引起各界關注。對此，一名電影院工作人員透露，他認為影廳並不屬於民生需求的範圍內，卻在目前還打不到疫苗的狀態宣布開放，忍不住直呼「身為員工真的很害怕」。

在家防疫好無聊？快來看看時下最流行的桌遊！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「桌遊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大實體桌遊，與五大線上桌遊有哪些。

房子便宜租友人夫婦10年 退租後屋內慘況讓她驚：根本鬼屋

許多房東將房子出租後都希望房客能夠好好愛惜，當退租時就算無法恢復到承租前的模樣，但也要清理乾淨，但一名女房東在臉書發文抱怨將房子租給友人夫婦10年，沒想到搬走後她才發現裡頭髒到不行，發霉還一堆汙垢，讓她直呼根本是鬼屋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。