在家防疫好無聊？快來看看時下最流行的桌遊！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「桌遊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大實體桌遊，與五大線上桌遊有哪些。

防疫期間，民眾待在家裡的時間越來越多，除了追劇、滑手機之外，桌遊近期也成為在家防疫的熱門娛樂項目之一，不管是實體桌遊還是線上桌遊都不斷推陳出新，讓大眾居家防疫期間，也能用各式各樣的桌遊來消磨時間。

越玩越上癮 「狼人殺」奪實體桌遊話題聲量之冠

網友熱議5款實體桌遊聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在各式各樣的實體桌遊中，網友對邏輯類桌遊的討論較多，結合益智推理的遊戲規則，過程燒腦、殺時間且程刺激有趣，因此深受網友喜愛。其中，狼人殺因遊戲玩家人數彈性、遊戲卡牌輕便好攜帶，以超過5000則的網路聲量，勇奪網友熱議話題討論度第一，除了是私人家庭聚會的娛樂好選擇外，更被網友譽為「最燒腦的桌遊」。此外，也有許多綜藝節目、Youtuber將狼人殺遊戲實況放上大螢幕，吸引大批民眾觀賞，除此之外，更有網友表示「越玩越上癮」、「週末都連殺一整晚到早上」。

而位居第二的「阿瓦隆」與狼人殺規則相似，但入門難度較低且遊戲時間較短，因此也是大學迎新、社團活動必備的遊戲之一，但也有不少網友表示「真的好燒腦」、「跟朋友玩到走心怎麼辦？」，在討論區引起熱議。

至於第三名「拉密」也是近期引起高度討論的桌遊之一，拉密又稱為以色列麻將，雖然規則簡單但需要長時間思考，不少父母表示「拉密除了增進親子關係，又可培養孩子邏輯思考」，因此成為家庭親子娛樂的首選之一。

而老字號桌遊，如「UNO」、「大富翁」是許多人童年回憶，規則簡單又老少咸宜，在這波居家防疫的熱潮下，老字號桌遊可算是居家必備遊戲之一。

「Gartic」你畫我猜聲量最高、線上版狼人殺人氣依舊！

網友熱議5款線上桌遊聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

如果家庭成員人數較少，或是與朋友家人各自在家遠端上班、上課，無法直接面對面開局桌遊怎麼辦？那「線上桌遊」會是你的好選擇！透過與好友線上連線的方式，隔著手機螢幕也能很有趣，而位居話題聲量第一的是「Gartic」，該遊戲是一款你畫我猜的線上活動，讓玩家可以與朋友邊聊天邊遊戲，許多網友表示「邊嘴邊畫好好玩」、「太好玩了，一玩就沒完沒了」。

還有像「Weplay」，因內建多款桌遊，如炸彈貓、飛行棋等遊戲，也附加許多社交功能，讓玩家可以邊玩邊交朋友，因此登上聲量第二名，更有網友於討論區表示「玩遊戲還能交朋友有夠讚！」、「每個遊戲都玩不膩」底下引起熱烈討論。

另外，益智類的線上桌遊同樣也獲得不少關注，如在實體桌遊人氣不斐的狼人殺，因應疫情推出的線上版「天黑請閉眼」，讓玩家能夠隔著手機感受到現場爾虞我詐的刺激感，也獲得不少網友討論。

防疫在家若不知道該如何消磨時間，不妨在家和家人、朋友一同進入桌遊的世界，無論是實體或是線上桌遊，相信都能更加凝聚家人、朋友的感情，共同創造美好回憶！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》