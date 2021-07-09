餐廳級荷包蛋好簡單！改變兩步驟 煎蛋就能與眾不同
三級警戒以來，每天過著居家防疫的生活，難免得碰上自己料理餐點的時刻，是否能煮的都做過一輪，已經不知道該吃什麼才好了呢？日本網站「TRILL」最近分享一道食譜，教學如何把簡單的荷包蛋，煎出像是餐廳般精緻的半熟樣貌。
材料：雞蛋2顆、奶油10克、鹽少許（或其他調味料）
首先的重點之一，在於事前處理蛋白的部分。蛋白其實有分具有彈力的「濃厚蛋白」，以及比較稀的「水溶蛋白」兩種。本次料理不會用到後者，因此先用濾網將之過濾掉，可自行保存在其他料理上使用。
另一個重點，就在煎的時候不要蓋上鍋蓋，而以低溫慢慢煎。煎的時候不選沙拉油等一般常備食用油，而是以奶油進行烹飪更具風味。在奶油起泡的時候，就是可以將蛋放入的時機。
最後，在自己喜歡的熟度下，關火把蛋撈起，灑上自己喜歡的調味料就大功告成了。這樣煎出來的蛋，外觀是不是比一般荷包蛋看起來更精緻美味呢？不妨靠著這些簡單的步驟，讓稀鬆平常的蛋料理，也能夠變得不一樣。
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