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冷氣室外機掛著一米五超長蛇殼 屋主崩潰：我家有巨蟒？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友在自家外圍，發現一條約1.5米長的蛇殼，讓他相當崩潰。圖擷取自twitter
一位日本網友在自家外圍，發現一條約1.5米長的蛇殼，讓他相當崩潰。圖擷取自twitter

對很多人來說，蛇絕對是一種恐怖的生物，一想起來就全身起雞皮疙瘩。最近有位日本網友，突然發現家中出現了一條長度驚人的蛇殼，讓他發現住家附近有蛇的事實，感到相當不知所措。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友「k10_m」最近在twitter上分享，表示他在自家放置冷氣室外機的地方，發現一條超長的蛇殼。這個殼粗估至少有1.5公尺左右長，也就代表在他的住家附近，有著這麼長的一條蛇正流竄著。

k10_m表示，他朋友曾經說在玄關看到一條大蛇，推測應該就是同一隻。而他自己不擅長面對蛇，光看到有這麼大的一張殼就覺得噁心，因此不敢馬上進行處理，還不知道該拿這個蛇殼怎麼辦才好。

其他網友則表示「脫得挺漂亮的」、「遇上大物了啊」、「根本是王蟲了吧」、「這應該是日本錦蛇吧」、「其實這種蛇還滿溫馴的」、「這麼長一條好驚人」、「據說蛇殼可以帶來財運喔」、「把它放進錢包吧」、「這麼長不會是毒蛇，放心吧」、「蛇是家的守護神…不過還是很可怕」。

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