微解封後會出門嗎？網喊沒在怕 唯獨「1場所」絕不去：超危險

國內確診人數下降，指揮中心今日宣布，三級再度延長至26日，但部分場所13日起將可在維持防疫條件下適度鬆綁，包含開放電影院、美術館、室內外運動場所及餐廳內用等。對此，有網友就好奇詢問，當電影院、健身房開放後，「你敢去嗎？」話題一出引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，全國防疫升至三級後，除了被強制停業的行業之外，休閒娛樂類的部分場所，例如百貨公司等，雖然一直照常營業，但這段時間也沒什麼客人前往，因此他好奇在開放電影院、健身房後，「敢去的人是多數還是少數？」；而另一名網友同樣也發文說道，現在疫苗仍未普及，感覺外面還是怕怕的，直呼「各位真的敢去嗎？」

兩篇文章曝光後，許多網友紛紛回應「電影院還比坐捷運安全吧」、「如果有梅花座什麼的話就去」、「人數管制，抽風正常，可以考慮」、「每天上班群聚都沒怕了」、「就戴口罩和眼罩進去看，只差不能吃喝」、「敢開我就敢去啊」、「捷運都敢搭了，電影有什麼好不敢看」等，認為進電影院不必過度擔心。

而其中不少人都直說唯獨「健身房」不敢去，因為運動流汗會沾溼口罩，還有需要適時喝水補充水分，讓場所染疫風險大增，「健身房戴口罩會缺氧、不喝水會中暑」、「健身房超級危險」、「電影院敢啊，健身房還真的不敢」、「健身房還是先等等」、「超想健身，但會挑沒人的時段去」等，顯示大眾對健身房的擔憂；此外，也有人擔心「電影院應該也有大膽拉下口罩的人吧，反正黑黑的其他人也看不到，還能偷吃東西」、「通風不良的封閉場所都不會去，空氣傳播風險高」。

針對健身房微解封措施，教育部說明，室內運動場館有包含健身房在內，但以個人能帶著走的運動器具為對象，包含球拍、瑜珈墊等，至於大型的共用器材設備，則要求每次使用後需進行清消，並需間隔一小時才能再次開放。