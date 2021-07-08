快訊

全台微解封！「開放和禁止事項」一次看

史無前例！東奧開閉幕式和首都圈內賽事不開放觀眾進場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微解封後會出門嗎？網喊沒在怕 唯獨「1場所」絕不去：超危險

聯合新聞網 / 綜合報導
全國第三級警戒12日後將適度鬆綁，開放餐飲內用區、電影院、健身房等場所。 示意圖／聯合報系資料照片
全國第三級警戒12日後將適度鬆綁，開放餐飲內用區、電影院、健身房等場所。 示意圖／聯合報系資料照片

國內確診人數下降，指揮中心今日宣布，三級再度延長至26日，但部分場所13日起將可在維持防疫條件下適度鬆綁，包含開放電影院、美術館、室內外運動場所及餐廳內用等。對此，有網友就好奇詢問，當電影院、健身房開放後，「你敢去嗎？」話題一出引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，全國防疫升至三級後，除了被強制停業的行業之外，休閒娛樂類的部分場所，例如百貨公司等，雖然一直照常營業，但這段時間也沒什麼客人前往，因此他好奇在開放電影院、健身房後，「敢去的人是多數還是少數？」；而另一名網友同樣也發文說道，現在疫苗仍未普及，感覺外面還是怕怕的，直呼「各位真的敢去嗎？」

兩篇文章曝光後，許多網友紛紛回應「電影院還比坐捷運安全吧」、「如果有梅花座什麼的話就去」、「人數管制，抽風正常，可以考慮」、「每天上班群聚都沒怕了」、「就戴口罩和眼罩進去看，只差不能吃喝」、「敢開我就敢去啊」、「捷運都敢搭了，電影有什麼好不敢看」等，認為進電影院不必過度擔心。

而其中不少人都直說唯獨「健身房」不敢去，因為運動流汗會沾溼口罩，還有需要適時喝水補充水分，讓場所染疫風險大增，「健身房戴口罩會缺氧、不喝水會中暑」、「健身房超級危險」、「電影院敢啊，健身房還真的不敢」、「健身房還是先等等」、「超想健身，但會挑沒人的時段去」等，顯示大眾對健身房的擔憂；此外，也有人擔心「電影院應該也有大膽拉下口罩的人吧，反正黑黑的其他人也看不到，還能偷吃東西」、「通風不良的封閉場所都不會去，空氣傳播風險高」。

針對健身房微解封措施，教育部說明，室內運動場館有包含健身房在內，但以個人能帶著走的運動器具為對象，包含球拍、瑜珈墊等，至於大型的共用器材設備，則要求每次使用後需進行清消，並需間隔一小時才能再次開放。

健身 電影 口罩 微解封

延伸閱讀

什麼時候輪到我打疫苗？ 圖表先看前面八類施打進度

圖卡整理包／哪些行業「微解封」？相關規定看過來

禁室內5人卻開放9人成團出遊 網友炸鍋指揮中心這樣說

微解封超複雜？民眾瘋喊「繼續宅在家」 醫生1句話破盲點

相關新聞

他介紹家人工作是「賣空氣」讓朋友一頭霧水 超難懂職業曝光

每當到了認識新朋友的環節，免不了都需要自我介紹，日前有一名網友透露，他時常被人問起自己的家人從事什麼職業，但因為家人的工作很特別...

微解封後會出門嗎？網喊沒在怕 唯獨「1場所」絕不去：超危險

國內確診人數下降，指揮中心今日宣布，三級再度延長至26日，但部分場所13日起將可在維持防疫條件下適度鬆綁，包含開放電影院、美術館、室內外運動場所及餐廳內用等。對此，有網友就好奇詢問，當電影院、健身房開放後，「你敢去嗎？」話題一出引發熱議。

葡萄怎麼挑才多汁鮮甜？4大撇步報你知 「排列緊密度」是關鍵

台灣是水果王國，各種鮮甜多汁的水果種類都有，當中葡萄也深受許多人喜愛，但葡萄要怎麼挑才好吃呢？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》列出4項挑選重點，其中排列的緊密度是關鍵，「緊密」或「稀疏」區別很大，一不小心可能會買到酸溜溜的葡萄。

老婆端出這料理讓他看傻眼 老司機全笑了：晚上好好表現

三級警戒不斷延長，讓許多人在家的時間也變多，無法外食的情況下，多數人都會選擇在家自行解決三餐，一名男網友昨（7）日在臉書貼出老婆端出來的料理，但仔細一看內容物讓他嚇到了，鄉民們看了也笑說「該交作業了」。

菜單驚見菜名「老媽」！內行揭料理本尊 網喊：看起來太好吃

近來不少餐廳都會發揮創意，特意將餐點取了逗趣、新穎的名稱，藉此吸引消費者的目光。一名網友就分享，自己日前在訂餐時，竟看到有道餐點名為「老媽」，這讓他相當困惑，話題曝光後引發討論，網友紛紛笑回「老媽，你也太便宜了吧」、「你好，我要一個老媽」。

大廚都不用鍋鏟？ 內行揭「用湯勺炒菜」真相：廚師必備技能

許多常見的中式菜色都靠大火翻炒來烹調上桌，不過大多餐廳的廚師則習慣用較大的湯勺來炒菜，而不是拿家中常用的鍋鏟。近日就有民眾好奇問起「用湯勺炒菜」的背後原因，引起網友熱烈討論，不少內行人也出面點出真相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。