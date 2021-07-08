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葡萄怎麼挑才多汁鮮甜？4大撇步報你知 「排列緊密度」是關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
想要買到鮮甜多汁的葡萄有撇步，搜狐美食專欄《小茉莉美食記》分享4大挑選重點。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影
想要買到鮮甜多汁的葡萄有撇步，搜狐美食專欄《小茉莉美食記》分享4大挑選重點。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影

台灣是水果王國，各種鮮甜多汁的水果種類都有，當中葡萄也深受許多人喜愛，但葡萄要怎麼挑才好吃呢？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》列出4項挑選重點，其中排列的緊密度是關鍵，「緊密」或「稀疏」區別很大，一不小心可能會買到酸溜溜的葡萄。

《小茉莉美食記》表示，成熟的葡萄酸甜多汁，若不注意挑選，那麼買到的很有可能非常酸澀，因此挑選葡萄是一門學問，作者也分享4項挑選撇步。

1.看外表。作者表示買葡萄不是顏色越鮮豔越好，通常購買時會看到其表面覆蓋一層白色的霜，有人會覺得很髒因此不願意買，其實這層白霜是葡萄生長的過程中自然形成的，被稱為「果粉」，也是判斷新鮮與否的標準，「越是新鮮優質的葡萄，其表面的果粉越均勻細膩，反之如果表面的果粉已經脫落了，則說明存放時間較久不新鮮了」。

2.看果柄。作者說果柄是葡萄與葡萄藤的連接紐帶，果柄的顏色代表葡萄採摘的時間長短，「果柄越綠的代表葡萄越新鮮，反之發黃或變為褐色並且有些乾癟了，則說明葡萄已經不新鮮了，內部的果肉口感也會比較差」。

3.看葡萄粒的排列情況。一般人購買時都是成串的買，要注意拿起時不要有很多葡萄粒散落的，這種代表新鮮度差，掉落的果肉可能已經變質了。

另外還要注意排列情況，有的葡萄粒是顆顆飽滿圓潤的，相對來說比較鬆散，有的則是緊密排列在一起，還有的葡萄粒甚至被擠變形了，那麼購買時到底要選哪一種？作者建議要選擇相對來說比較鬆散的，因為這樣的葡萄每一顆都生長充分，吸收了充足的陽光和養分，那麼甜度也會比較高，相反地如果排列緊密，有的葡萄光照不均勻，那麼吃起來會比較酸澀。

4.聞氣味。品質越好的葡萄，其果漿越濃，香味也就越濃，吃起來味道也就越甜，如果味道很淡或沒味道，品質就比較差；若聞到酸味或是酒精味，則說明葡萄已經壞掉了。

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