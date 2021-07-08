老婆端出這料理讓他看傻眼 老司機全笑了：晚上好好表現

三級警戒不斷延長，讓許多人在家的時間也變多，無法外食的情況下，多數人都會選擇在家自行解決三餐，一名男網友昨（7）日在臉書貼出老婆端出來的料理，但仔細一看內容物讓他嚇到了，鄉民們看了也笑說「該交作業了」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」PO出老婆煮的料理，只見碗裡有雞肉、雞心，還有雞佛，滿滿一鍋讓他看了很傻眼，貼文求助「老婆心血來潮衝市場，煮了這道，有人也愛嗎？吃了有什麼注意事項？」

許多老司機看了照片後意有所指地說，「要補課，交作業了」、「加班了啊」、「老婆暗示，晚上你要好好表現」、「吃完記得好好『做人』」、「晚上記得好好表現」、「當心明早腿軟」；不過也有人提醒原PO別補過頭，「注意膽固醇吧～這些東西都不是什麼特效藥」、「當心膽固醇過高啊」、「心血管疾病要注意」、「還沒補到，可能先中風吧」、「注意三高啊」、「太補了，小心中風」。

還有不少老饕看了很羨慕，「都是我愛的」、「要流口水了」、「沾一點蒜蓉醬油…啵棒」、「超愛，從小就愛，小時候每次阿嬤殺雞燉雞，我媽都會偷偷撈起來留給我吃」。