快訊

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍、左眼被挖出

與台灣相似？模範生破功：越南防疫的難處與中國因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老婆端出這料理讓他看傻眼 老司機全笑了：晚上好好表現

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友看到老婆端出來的料理很傻眼，許多老司機看了也笑說「該交作業了」。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
男網友看到老婆端出來的料理很傻眼，許多老司機看了也笑說「該交作業了」。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

三級警戒不斷延長，讓許多人在家的時間也變多，無法外食的情況下，多數人都會選擇在家自行解決三餐，一名男網友昨（7）日在臉書貼出老婆端出來的料理，但仔細一看內容物讓他嚇到了，鄉民們看了也笑說「該交作業了」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」PO出老婆煮的料理，只見碗裡有雞肉、雞心，還有雞佛，滿滿一鍋讓他看了很傻眼，貼文求助「老婆心血來潮衝市場，煮了這道，有人也愛嗎？吃了有什麼注意事項？」

許多老司機看了照片後意有所指地說，「要補課，交作業了」、「加班了啊」、「老婆暗示，晚上你要好好表現」、「吃完記得好好『做人』」、「晚上記得好好表現」、「當心明早腿軟」；不過也有人提醒原PO別補過頭，「注意膽固醇吧～這些東西都不是什麼特效藥」、「當心膽固醇過高啊」、「心血管疾病要注意」、「還沒補到，可能先中風吧」、「注意三高啊」、「太補了，小心中風」。

還有不少老饕看了很羨慕，「都是我愛的」、「要流口水了」、「沾一點蒜蓉醬油…啵棒」、「超愛，從小就愛，小時候每次阿嬤殺雞燉雞，我媽都會偷偷撈起來留給我吃」。

爆廢公社

延伸閱讀

周星馳御用綠葉「如花」中風癱瘓失語！2年後近況曝光

天熱喝冰水、洗冷水澡易中風？專家揭爆血管真相

超萌AV女優「真實長相撞臉納豆」！　老司機看對比全嚇瘋

揭茶室好玩秘辛！媽媽桑「小姐撩男2絕招」老司機秒暈船

相關新聞

老婆端出這料理讓他看傻眼 老司機全笑了：晚上好好表現

三級警戒不斷延長，讓許多人在家的時間也變多，無法外食的情況下，多數人都會選擇在家自行解決三餐，一名男網友昨（7）日在臉書貼出老婆端出來的料理，但仔細一看內容物讓他嚇到了，鄉民們看了也笑說「該交作業了」。

菜單驚見菜名「老媽」！內行揭料理本尊 網喊：看起來太好吃

近來不少餐廳都會發揮創意，特意將餐點取了逗趣、新穎的名稱，藉此吸引消費者的目光。一名網友就分享，自己日前在訂餐時，竟看到有道餐點名為「老媽」，這讓他相當困惑，話題曝光後引發討論，網友紛紛笑回「老媽，你也太便宜了吧」、「你好，我要一個老媽」。

大廚都不用鍋鏟？ 內行揭「用湯勺炒菜」真相：廚師必備技能

許多常見的中式菜色都靠大火翻炒來烹調上桌，不過大多餐廳的廚師則習慣用較大的湯勺來炒菜，而不是拿家中常用的鍋鏟。近日就有民眾好奇問起「用湯勺炒菜」的背後原因，引起網友熱烈討論，不少內行人也出面點出真相。

路邊停車遇「黃金地段」 網友一看笑翻：求車主心理陰影面積

不少人都有把車停在路邊，回來要牽車時卻發現車上佈滿「鳥糞便」的經驗。一名網友在路邊看到一台藍色汽車，車頂和車身全佈滿鳥糞便，吸引不少網友熱議，更有網友直呼，那些鳥根本是「集體拉肚子」。

討海人煮螃蟹方法簡單味道超鮮 他一查發現：食譜沒教

螃蟹該如何料理？最常見的就是清蒸的方式，一名網友分享有位討海友人教他用鹽、米酒、蒜頭蒸螃蟹的特殊料理方式，不過他疑惑這樣的料理「食譜也找不到」便詢問網友是什麼原理，有饕客則解釋這方法...

港女在台灣廁所首見這款「萬用神器」 內行人讚：比免治馬桶好用

許多人家中的衛浴設備大概都差不多，一名香港女網友表示，自己在台灣的家中廁所第一次看到一種沖洗器，用過之後就愛上了，貼文一出釣出不少內行人大讚「洗過就回不去了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。