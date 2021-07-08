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大廚都不用鍋鏟？ 內行揭「用湯勺炒菜」真相：廚師必備技能

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「為什麼廚師都要拿湯勺炒菜？」 示意圖／ingimage
有網友好奇詢問「為什麼廚師都要拿湯勺炒菜？」 示意圖／ingimage

許多常見的中式菜色都靠大火翻炒來烹調上桌，不過大多餐廳的廚師則習慣用較大的湯勺來炒菜，而不是拿家中常用的鍋鏟。近日就有民眾好奇問起「用湯勺炒菜」的背後原因，引起網友熱烈討論，不少內行人也出面點出真相。

原PO在網路論壇PTT發文表示，根據個人的使用經驗，他認為湯勺的設計多是用來盛裝液體或挖出東西，但許多大廚卻都用湯勺來進行翻炒，而不是使用專門用來炒菜的鍋鏟，讓他相當不解，疑惑問道「為什麼廚師都要拿湯勺炒菜？」

文章曝光後引發討論，網友紛紛點出三大原因為便於調味不傷鍋具以及控制數量，直呼「方便啊，撈配菜、調味」、「比較方便，舀高湯、舀水、舀醬油都可以」、「你用鍋鏟怎麼下寬油」、「一隻到底，方便快速」、「用湯勺的底面跟鍋面摩擦才不會損壞」、「用鍋鏟的話整天換工具就飽了」、「一份沒差，十份的時候就會用勺子了」、「通常撈起來剛好一份」。

此外，以料理介紹和教學聞名的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》過去也曾發文指出，許多大廚都選擇用湯勺炒菜，其實可說是身為廚師必備的技能之一，原因包含一、餐廳的鍋子通常較重，難以拋鍋翻炒；二、餐廳火侯較大，較深的湯勺能將食材包覆，避免燒焦沾黏；三、湯勺能同時煲湯、炒菜，減少更換廚具次數，以節省客人等待時間；四、盛菜裝盤時更快速準確。

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