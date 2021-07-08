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路邊停車遇「黃金地段」 網友一看笑翻：求車主心理陰影面積

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在路邊看到一台藍色汽車，車頂和車身全佈滿鳥糞便，吸引不少網友熱議。圖／ingimage
一名網友在路邊看到一台藍色汽車，車頂和車身全佈滿鳥糞便，吸引不少網友熱議。圖／ingimage

不少人都有把車停在路邊，回來要牽車時卻發現車上佈滿「鳥糞便」的經驗。一名網友在路邊看到一台藍色汽車，車頂和車身全佈滿鳥糞便，吸引不少網友熱議，更有網友直呼，那些鳥根本是「集體拉肚子」。

一名網友在「報廢公社公開版」發文，他無意間在路邊看到一台汽車後，不禁直呼，「請問這些鳥對這台車的仇恨值！？」，原來這台深藍色休旅車不僅車頂上佈滿「鳥糞便」，連引擎蓋、擋風玻璃及車窗都遭殃，模樣相當悽慘，後面幾台汽車車頂上雖然同樣也有鳥糞便，但卻沒有這台的狀況慘烈。

此文一出，吸引萬人關注，網友紛紛表示，「這分明是群聚，群聚漏賽…」、「前後的車也是啊！上面的電線站的鳥是不是腸胃不好」、「黃金地段阿」、「那些鳥可能有乳糖不耐症，喝完早餐店奶茶都會這樣…」、「集體拉肚子…」、「車主崩潰抓狂中…」、「跪求車主心理陰影面積」、「原本還以為被潑了什麼東西」、「可能鳥對藍色情有獨鍾」、「這要是我沒有勇氣開門耶」。

有網友猜測，「燕子多又剛好在電線下面」、「應該是上面有電線，鳥都在上面休息，就集體烙賽…」、「這車應該是一直停放這裡很久沒移動過吧」。

有網友則分享類似經驗，「燕子是很可怕的生物， 曾經沒注意到上面有燕子，進店買個便當出來…我的車就至少中了20發的砲擊」、「我家也是一樣！一停離去，等等就一堆了！」、「我懂，家裡陽台全部都是鳥屎，趕也趕不走」。

有內行的網友分享處理方法，「在這邊跟大家教導一下，萬一不小心車子被鳥大便弄到的話，千萬不要直接用擦掉的，先用穩潔清潔劑加水把它弄濕後再用水沖，沖掉之後才清洗，不要直接擦，烤漆的金油層會受傷」。

一名網友在路邊看到一台藍色汽車，車頂和車身全佈滿鳥糞便，吸引不少網友熱議，更有網友直呼，「這要是我沒有勇氣開門耶」。圖／爆廢公社公開版
一名網友在路邊看到一台藍色汽車，車頂和車身全佈滿鳥糞便，吸引不少網友熱議，更有網友直呼，「這要是我沒有勇氣開門耶」。圖／爆廢公社公開版

燕子 休旅車 擋風玻璃

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