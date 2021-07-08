討海人煮螃蟹方法簡單味道超鮮 他一查發現：食譜沒教

螃蟹該如何料理？最常見的就是清蒸的方式，一名網友分享有位討海友人教他用鹽、米酒、蒜頭蒸螃蟹的特殊料理方式，不過他疑惑這樣的料理「食譜也找不到」，便詢問網友是什麼原理，有饕客則解釋這方法「可以吃到很鮮甜的原味」，引起熱烈討論。

網友在臉書社團《廚藝公社》PO文，貼出四張料理螃蟹的照片，從圖中可以看到鍋內先加一些鹽巴，放上鐵架後，再把螃蟹放在鐵架上，接著加入米酒、拍碎的大蒜提味，然後開火慢慢煮熟，原PO表示這是從事討海工作的友人曾經教他的，讓他覺得很特別，不過他卻發現在食譜上找不到這種作法，「為什麼是這樣的煮法？有人知道嗎？」

貼文一出，立刻引來不少料理好手解答「鹽熗，這樣弄起來超鮮甜，原汁原味」、「鹽熗適合有殼海鮮的煮法」、「肚朝上比較不會流膏哦」、「因為鹽水沸點高於純水，往水裡加鹽可以讓水蒸氣溫度更高，爭取更快把食物蒸熟，減少食材湯汁的流失」、「出去討海船上煮食不容易，往往都是用最簡單的方式煮食，但也是海鮮最保留原味跟營養的方式」、「海港附近的餐廳，幾乎都會用這種料理方式」。

還有網友分享其他作法「我家都是用鹽焗，鋪一層鹽巴，螃蟹就直接放上去了，可以吃到很原味鮮甜的滋味…」、「我爸海口人，但從小我們家做法都是喂螃蟹喝酒灌醉，泡2小時，蟹醉了底部放糯米加點水進電鍋煮，糯米要先泡過水，就有螃蟹米糕，米糕滿滿海鮮味，螃蟹帶香甜味」、「我泰國蝦也用這方法，還加了蔥蒜米酒」。

此外，有人提醒如果用不沾鍋容易壞「空燒會壞掉喔！」、「好吃，可是我弄壞了一個鍋子」、「千萬不要用不沾鍋」、「鍋子底部可以先舖一層鋁箔紙，再放鹽」、「可以用電鍋」。