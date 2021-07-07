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不慎摔壞財神爺 他隔天見營業額落差10倍嚇壞：寧可信其有

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享財神爺被摔壞後的奇特經歷，讓他直呼很多事情都是「寧可信其有，不可信其無」。 圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」
一名網友分享財神爺被摔壞後的奇特經歷，讓他直呼很多事情都是「寧可信其有，不可信其無」。 圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館

不少開店做生意的人，都會在收銀台前擺招財小物，祈求生意興隆。雖然沒有證據顯示這麼做跟生意好壞有直接關係，不過一名網友分享財神爺被摔壞後的奇特經歷，讓他直呼很多事情都是「寧可信其有，不可信其無」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，提到昨（6日）晚上「豬隊友」老婆打烊時，不慎撞倒店內「太陽能點頭招金財神爺」。雖然只是一個攤頭擺飾，但當下原PO心裡面有點擔心「祂會不會生氣？會不會影響生意？」。

今天下午2點原PO照常開店做生意，結果到了晚上竟然還賺不到500元。原PO回想前一天財神爺被摔壞之前，店裡的營業額有5000多元，不禁全身發毛表示自己原本是不鐵齒不迷信的人，現在總算「寧可信其有，不可信其無」。

原PO向網友求助後續該怎麼處理，提出「送去五路財神廟嗎？回收車？黏好繼續擺？」、「要請舞台車跟辣妹團來演嗎？」等看法。同時，原PO附上與妻子的LINE對話紀錄，只見妻子自責表示「是不是因為我把財神爺打破，生意才變這麼差」，原PO也安慰老婆「別想太多啦」！

有網友看完回應表示，「這是很嚴重的破財，請神容易送神難，你把財神請入金身就不能損毀金身」、「要買個新的重新開光」、「有考慮辦一場法事嗎，我有認識的，很靈驗」。然而多數網友安慰原PO「那只是一個塑膠製品」、「又沒有過火、開光，只是個玩偶而已」、「沒什麼關係，真的」、「沒過爐沒關係吧！再買一尊更大的來放」、「財位沒放招財物而已，再找一個水晶或者招財小物放上去就好了」。

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