設好溫度2個月不關冷氣 他喜曬電費單：吹一整天才10元

受疫情影響，許多人近2個月都改在家裡工作，隨著電費單「放榜」，不少人擔心費用恐怕要暴增。一名網友喜孜孜亮出他的「成績單」，說自己幾乎2個月沒關冷氣，流動電費卻低到只有600出頭，因此開心分享省電訣竅。

「大家的電費還好嗎？」該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出本期的電費單，可見帳單上的流動電費是603.9元。他表示自己參考了許多人建議的「不關冷氣之術」，整整2個月超過90%的時間都開著冷氣，加上溫度控制在26度，扣掉公共用電，平均下來「等於吹一整天的冷氣才10塊錢」，因此讓他深信「目前看起來這招確實是有用的」，並在討論串中補充說明家裡用的是「一級變頻冷氣」。

不少網友看到如此低廉的帳單數字都大感羨慕，也稱讚他買對冷氣，「比沒開冷氣的我還便宜」、「這就是為什麼冷氣要買變頻的原因」、「變頻的冷氣才能這樣，傳統定頻的會嚇死人」、「變頻的才會越開越省電」。

同樣受惠於變頻冷氣的網友也紛紛分享自己的成果，「我老婆月子時間冷氣都26度沒關，2個月的代價是800元左右」、「我家3台冷氣（2變頻1舊窗型），回到家就開，每天12小時，還有其他生活用電，1個月電費1千初耶，超便宜」。

還有網友指出電費跟房間大小也有很大的關係，認為發文者應該是住小坪數套房，「像我們家兩台冷氣開一整天支撐20坪空間又有用冰箱560L加兩台電腦等等，電費1個月大概3千，家電全部都是一級節能」，也有人說「公寓型房子才能開一整天循環；南部獨棟透天不這樣吹，尤其是平房、鐵皮屋」。

另有定頻冷氣苦主表示，「我也有過2個月冷氣都沒關，也是定在26度，結果帳單15800多」，也有人詢問定頻如何吹才省？對此則有人建議，「溫度調28+電風扇，如果冷氣不強，再買麻將涼蓆搭配，超涼的。」

不過有網友提醒，今年6月未實施夏季電價，所以會比往年夏天便宜。至於7月是否實施，行政院表示還在評估中。