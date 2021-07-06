快訊

美國務院亞太副助卿孫曉雅出線 成AIT首位女處長

莫德納疫苗為何只能低溫運送？高中課本有解答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問「機車卡一根棍子」有何用？ 內行人曝真實用途

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友表示，看到機車卡了一根棍子，因此好奇詢問「有什麼用意嗎？」圖／翻攝自爆廢公社公開版
一名男網友表示，看到機車卡了一根棍子，因此好奇詢問「有什麼用意嗎？」圖／翻攝自爆廢公社公開版

台灣機車密度高，擁有「機車王國」的稱號，然而，近日就有一名男網友發文表示，看到一台機車卡了一根棍子，因此好奇詢問「有什麼用意嗎？」引發大批網友熱烈討論，還釣出行家解答。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見機車坐墊下方和置物箱之間卡了一根長型棍子，讓他不禁疑惑「請問為什麼機車要裝這個？有什麼用意嗎？」

貼文一出，隨即掀起熱議，有網友歪樓留言「防求包養的流浪狗跳上車」、「晾寵物鳥或讓牠趴在上面休息用」、「沒油，可以提著走的概念」、「沒停車位的時候，可以上肩扛走」、「那是可以讓你放腳的地方」。

此外，有內行人解答用途，「這個叫強化車台，提升車台穩定度，騎乘會比較穩定，過彎穩定性更高，如果發生意外正面追撞的話，這支會產生很大的功效」、「強化桿，因為車架最脆弱部分就是腳踏位置，裝上去有強化車架的功能，過彎車體較穩定，車禍也可以多少防內縮之類的，跑賽道才會有需要裝這個」。

爆廢公社 車禍

延伸閱讀

89歲阿嬤買肉大秀又長又尖「鮮紅指甲」 照片曝光萬人全看暈

連日+0破功！他問「南部開始失守了？」 網疑這1點：傷很大

三寶爸秀防疫生活卻因比基尼辣媽歪樓 網笑：把圖放大的承認

我需要車位嗎？房仲建議，先看你預算在哪，搞懂停車位種類！

相關新聞

他問「機車卡一根棍子」有何用？ 內行人曝真實用途

台灣機車密度高，擁有「機車王國」的稱號，然而，近日就有一名男網友發文表示，看到一台機車卡了一根棍子，因此好奇詢問「有什麼用意嗎？」引發大批網友熱烈討論，還釣出行家解答。

他想吃燒餅加煎餃…老闆狂冒問號「你確定？」 網看成品笑翻

誤會了！一名網友日前買早餐時，向老闆點了一份燒餅+五顆煎餃，沒想到老闆會錯意思...

網紅自創「荷包蛋占卜」 數萬粉絲每日報到：唯一信仰荷包蛋

人們遇到自身無法掌握的事情時，往往會去求神拜佛，或是傾向相信占卜與星座運勢。近日除了常見的塔羅牌占卜，網路上正瘋傳新的占卜方式，名為「荷包蛋占卜」，由知名網紅張廉傑 RJ （阿傑）自創，每天一早舉行占卜儀式，吸引數萬網友線上參與。

高麗菜「一顆兩百元」？ 南部人嘆：難想像在台北生活

日前藝人曹西平在臉書抱怨，兩顆高麗菜竟要價400多塊，讓他覺得不可思議。有一名網友看到此新聞，便好奇地以零售價去精算，發現其實一顆根本不用100元，讓他不禁疑惑「我人在南部，但真心很想知道台北人在這個物價之下，平日都買什麼菜呢？」

吃膩蒜炒高麗菜？ 網推超美味「客家菜」：一個人吃掉半顆

高麗菜是餐桌上常出現的家常菜，因為料理簡單、味道可口而歷久不衰。然而，近日一名網友發文表示親戚送了好幾顆高麗菜，但他已經吃膩加蒜清炒的料理手法，於是上網詢問廣大鄉民「有變化的高麗菜料理方式」，貼文更意外釣出客家人傳授私房客家料理秘方。

煮泡麵獨門秘方…她灑一零食整鍋吃完 網：這什麼酷爆料理

防疫期間在家，料理方便、口味眾多的泡麵是不少人的首選，近日一名網友分享喜歡吃韓國泡麵卻又怕辣，想出一個獨門秘方，加入一「零食」不僅可以中和辣味又相當好吃，引起熱烈討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。