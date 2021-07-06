他問「機車卡一根棍子」有何用？ 內行人曝真實用途

台灣機車密度高，擁有「機車王國」的稱號，然而，近日就有一名男網友發文表示，看到一台機車卡了一根棍子，因此好奇詢問「有什麼用意嗎？」引發大批網友熱烈討論，還釣出行家解答。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見機車坐墊下方和置物箱之間卡了一根長型棍子，讓他不禁疑惑「請問為什麼機車要裝這個？有什麼用意嗎？」

貼文一出，隨即掀起熱議，有網友歪樓留言「防求包養的流浪狗跳上車」、「晾寵物鳥或讓牠趴在上面休息用」、「沒油，可以提著走的概念」、「沒停車位的時候，可以上肩扛走」、「那是可以讓你放腳的地方」。

此外，有內行人解答用途，「這個叫強化車台，提升車台穩定度，騎乘會比較穩定，過彎穩定性更高，如果發生意外正面追撞的話，這支會產生很大的功效」、「強化桿，因為車架最脆弱部分就是腳踏位置，裝上去有強化車架的功能，過彎車體較穩定，車禍也可以多少防內縮之類的，跑賽道才會有需要裝這個」。