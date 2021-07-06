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他想吃燒餅加煎餃…老闆狂冒問號「你確定？」 網看成品笑翻
誤會了！一名網友日前買早餐時，向老闆點了一份燒餅+五顆煎餃，沒想到老闆會錯意思，費神地將五顆煎餃塞進燒餅內，他一看成品笑歪，馬上PO上網分享，引發網路熱烈討論。
原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，最近買早餐時碰見一件有趣的事，他向老闆點了一份燒餅加五個煎餃，不過老闆聽了似乎很驚訝，還向原PO問「你確定？」，原PO也說「對，謝謝，要甜辣醬跟醬油喔！別太鹹。」
沒想到，原PO看到餐點後傻住了，老闆疑似將「加」聽成「夾」，將五顆煎餃通通包進燒餅裡面，也依照原PO的要求，加了甜辣醬等醬料，變成一份創新餐點。
原PO形容「新餐點」的口感像是泡過水的燒餅，吃起來濕濕爛爛的，這種滋味讓他覺得很新奇，也推薦這家燒餅超好吃，值得回購。
貼文一出，吸引許多網友留言，「加加，夾夾，傻傻分不清楚」、「老闆蠻厲害的，幫你客製化」、「老闆表示現在的客人要求越來越奇怪了...」、「節省了一個袋子欸不錯」、「老闆又多了一個新菜單」、「沒關係啦，兩個食物總是會在肚子裡相會的」。
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