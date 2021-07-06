網紅自創「荷包蛋占卜」 數萬粉絲每日報到：唯一信仰荷包蛋
人們遇到自身無法掌握的事情時，往往會去求神拜佛，或是傾向相信占卜與星座運勢。近日除了常見的塔羅牌占卜，網路上正瘋傳新的占卜方式，名為「荷包蛋占卜」，由知名網紅自創，每天一早舉行占卜儀式，吸引數萬網友線上參與。
網紅張廉傑RJ（阿傑）過去曾在Switch「動物森友會」遊戲直播中創造萬人線上普渡的奇觀，近日又自創「荷包蛋占卜」，再次吸引數萬人參加儀式。占卜方式為阿傑每日一早會錄下煎荷包蛋的畫面，並在IG的限時動態上開啟投票，請粉絲選擇「荷包蛋是否會破」，選項只有是與否的二選一，與其他占卜方式相比相當單純。
粉絲選答後便可進入下一則限時動態，阿傑會錄下將荷包蛋拋起翻面的過程，這時粉絲們便可得知自己是否猜中今日的「荷包蛋占卜」。占卜儀式會在第三則限時動態收尾，阿傑會錄下自己享用荷包蛋的畫面，搭配浮誇的濾鏡，並祝福「選破（沒破）的人今天Lucky！」
「荷包蛋占卜」至今已舉行四週，更吸引數萬粉絲線上參與，許多網友紛紛表示十分靈驗，「唯一信仰荷包蛋」、「猜對整天的運氣真的很好哈哈哈」、「選錯邊沒有lucky的一天，金價涼去」、「煎蛋占卜已經是每天的必做行程之一」、「選錯那天就會喪失工作動力，只想躺平休息」、「自從有了荷包蛋，星座運勢都是假的了」、「我都先到後面看答案，再回去猜，因此每天運勢都超好」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言