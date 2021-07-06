網紅自創「荷包蛋占卜」 數萬粉絲每日報到：唯一信仰荷包蛋

人們遇到自身無法掌握的事情時，往往會去求神拜佛，或是傾向相信占卜與星座運勢。近日除了常見的塔羅牌占卜，網路上正瘋傳新的占卜方式，名為「荷包蛋占卜」，由知名網紅自創，每天一早舉行占卜儀式，吸引數萬網友線上參與。

網紅張廉傑RJ（阿傑）過去曾在Switch「動物森友會」遊戲直播中創造萬人線上普渡的奇觀，近日又自創「荷包蛋占卜」，再次吸引數萬人參加儀式。占卜方式為阿傑每日一早會錄下煎荷包蛋的畫面，並在IG的限時動態上開啟投票，請粉絲選擇「荷包蛋是否會破」，選項只有是與否的二選一，與其他占卜方式相比相當單純。

每日的「荷包蛋占卜」儀式會在第三則限時動態收尾，阿傑會錄下自己享用荷包蛋的畫面，搭配浮誇濾鏡，並祝福「選破（沒破）的人今天Lucky！」圖／取自 張廉傑 RJ IG

粉絲選答後便可進入下一則限時動態，阿傑會錄下將荷包蛋拋起翻面的過程，這時粉絲們便可得知自己是否猜中今日的「荷包蛋占卜」。占卜儀式會在第三則限時動態收尾，阿傑會錄下自己享用荷包蛋的畫面，搭配浮誇的濾鏡，並祝福「選破（沒破）的人今天Lucky！」

「荷包蛋占卜」至今已舉行四週，更吸引數萬粉絲線上參與，許多網友紛紛表示十分靈驗，「唯一信仰荷包蛋」、「猜對整天的運氣真的很好哈哈哈」、「選錯邊沒有lucky的一天，金價涼去」、「煎蛋占卜已經是每天的必做行程之一」、「選錯那天就會喪失工作動力，只想躺平休息」、「自從有了荷包蛋，星座運勢都是假的了」、「我都先到後面看答案，再回去猜，因此每天運勢都超好」。