高麗菜「一顆兩百元」？ 南部人嘆：難想像在台北生活

日前藝人曹西平在臉書抱怨，兩顆高麗菜竟要價400多塊，讓他覺得不可思議。有一名網友看到此新聞，便好奇地以零售價去精算，發現其實一顆根本不用100元，讓他不禁疑惑「我人在南部，但真心很想知道台北人在這個物價之下，平日都買什麼菜呢？」

原PO在PTT閒聊版上以「高麗菜在台北真的一顆賣200多元呀？」為題發文，說明自己用網路上計價的網站查了一下，高麗菜一斤批發價大概是10元，零售價是一斤20元，假設一顆高麗菜的重量大概2～3斤，就算用零售價去算，一顆應該也不用100元才對。

他說明道，自己是住在南部，不曉得南北菜價的價差這麼大，讓他不禁直呼「真的很想知道台北人在這個物價之下，平日都買甚麼菜呢？天哪...我實在很難想像在台北的生活耶…」。

此文一出，不少網友紛紛留言分享自身經驗，「我上上禮拜買一顆120耶，我有嫌貴，老闆娘說這是高山的，但還是有便宜的菜啦，地瓜葉」、「昨天去家樂福一顆95元（我在新北）」、「我上上上禮拜買一顆177元，新竹」、「上禮拜買一顆110元」。

但也有留言說明，菜價還是會根據季節及天氣波動，「那是颱風後吧，或百貨公司的高山有機蔬果吧，逛過台北菜市場，價格其實和南部差不多」、「之前是颱風天那種就會買到這個價，不過前陣子雨下很大」、「夏天不是產季就又貴又小，但那個價格是買到高山高麗菜了吧」。

果菜市場相關人士表示這5天內菜價三級跳，因近期梅雨過後的復耕蔬菜尚未上市，疫情打亂全球航運讓進口蔬菜到貨量少，使得國內蔬菜市場出現青黃不接的狀況，如天氣穩定，復耕蔬菜最快半個月後採收，在此之前，高檔菜價將持續並可能再上揚。