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煮泡麵獨門秘方…她灑一零食整鍋吃完 網：這什麼酷爆料理
防疫期間在家，料理方便、口味眾多的泡麵是不少人的首選，近日一名網友分享喜歡吃韓國泡麵卻又怕辣，想出一個獨門秘方，加入一「零食」不僅可以中和辣味又相當好吃，引起熱烈討論。
一位女網友在《Dcard》發文，表示很喜歡吃韓國的辛拉麵但又很怕辣，突如奇想在泡麵裡加童年零食「奶油椰子口味的乖乖」，在煮的過程中，乖乖會融化在湯裡，一嚐發現有中和辣味的作用「吃起來甜甜辣辣的，雖然看起來很莫名其妙」，最後原PO還貼出一張有把泡麵吃完的照片證明這道料理好吃。
原PO分享她的獨門食譜：
1. 先加入蕃茄和高麗菜，煮水下一個番茄，「切丁，不想吃皮的可以先切十字燙過，皮就很好剝了」、「加入高麗菜，記得把菜煮爛」。
2. 接著再放泡麵粉包，「怕辣的話就放半包」。
3. 加入奶油椰子乖乖，「只是很快就會散掉，一下就融在湯裡」，接著放麵餅進去，「可以再打顆蛋，小火煮1分鐘，蛋攪散後就直接關火，用餘溫熱1分鐘，即可上桌。
貼文引起網友熱議，紛紛留言「這是什麼酷爆的料理」、「第一次看到這個組合」、「想吃辛拉麵但對我來說太辣了，一直沒機會嘗試」、「加椰奶的概念」、「好吃嗎？想像不出味道」、「下次來試」、「可以加牛奶！怕辣我都這樣解辣」。
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