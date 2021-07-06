煮泡麵獨門秘方…她灑一零食整鍋吃完 網：這什麼酷爆料理

疫情嚴峻，全國仍持續三級警戒，餐飲業者不能開放內用，只限定外帶，已經有許多餐廳因為仍要繳房租、水電撐不下去歇業。宜蘭一間賣魚丸米粉的小吃店，有客人訂了20碗餐點，卻沒取餐，最後找不到人只能銷毀，讓網友憤慨不平，不過也有網友發起「完美復仇」，神來一招讓大家大讚「真棒」。

2021-07-06 10:48