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未煮熟肉中常見弓形蟲寄生蟲！研究發現：可能與這種癌有關

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窗簾爬「巨大喇牙」嚇壞！ 真相曝光網笑翻：晚餐逃走中

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友貼出一張家中照片，圖中可見窗簾上爬著一隻巨大多腳生物，許多網友誤以為是「喇牙」嚇壞。圖／取自爆廢公社公開版
一名網友貼出一張家中照片，圖中可見窗簾上爬著一隻巨大多腳生物，許多網友誤以為是「喇牙」嚇壞。圖／取自爆廢公社公開版

狼蛛是常見的室內蜘蛛，俗稱「喇牙」，雖然以蟑螂為食，但因其外型巨大，多數民眾看到不免有些害怕。近日一名網友發文分享，疑似在家中窗簾上發現巨大喇牙，貼出的照片相當嚇人，真相曝光後笑翻網友。

原PO在FB社團「爆廢公社公開版」發文，他貼出一張家中照片，只見一隻巨大多腳生物爬在鵝黃色的窗簾上，遠看與室內常見的大型蜘蛛「喇牙」十分相似，只是體型更加巨大，看起來十分可怕。

但照片中拍的生物其實是一隻大螃蟹，原來是原PO的晚餐食材從料理台上出逃，害他遍尋不著，「找了半天，居然給我跑到上面去了。」

貼文一出引起網友熱議，「求生慾太強」、「超強的螃蟹」、「看得我都餓了」、「晚餐逃走中」、「生猛海鮮確認！」、「好活，絕對新鮮」、「你下來，我保證不吃了你」。

狀似巨大蜘蛛的螃蟹也嚇壞許多網友，「抖了一下，我以為是喇牙」、「我還以為怎麼會有那麼大的喇牙勒，嚇了一大跳」、「新品種，多肉喇牙！」、「笑爛，螃蟹cos（扮裝）蜘蛛」。

蟑螂 海鮮

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